„O povară inutilă”: Tot mai mulți tineri decid să nu își cumpere o mașină. Pe ce preferă să dea banii

Un sondaj realizat pe 1.000 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani a descoperit că mulți consideră mașinile o povară inutilă pentru finanțe, 27% declarând că este „puțin probabil” să cumpere un vehicul în următorii trei ani.

Un angajament inutil

Potrivit Mirror, un procent de 12% au considerat că o mașină este un angajament inutil, alegând în schimb să meargă pe jos, să împrumute o mașină sau să se bazeze pe transportul public în loc să dețină una.

Alți 47% au considerat o mașină ca un aparat electrocasnic funcțional, la fel ca un aspirator sau o mașină de tuns iarba. O cincime (19%) ar prefera să cheltuiască bani pe modernizarea telefoanelor, jocuri sau a altor tehnologii.

Aproximativ 27% au spus că ar prefera să cheltuiască bani pe zile dedicate sănătății mintale și îngrijirii personale, în timp ce 23% au optat pentru mese în oraș și mâncare la pachet. În mod remarcabil, 11% ar prefera să-și cheltuiască banii pe cafele speciale zilnice decât să-i folosească pentru cumpărarea unei mașini.

Studiul a arătat că 18% dintre cei chestionați erau convinși că generația lor era mai puțin interesată de deținerea unei mașini decât erau generațiile anterioare de vârsta lor.

Aproape jumătate ar prefera să împrumute o mașină

De asemenea, a reieșit că 43% dintre cei chestionați s-ar simți perfect în largul lor bazându-se pe împrumutarea unei mașini, în loc să dețină una.

Când a venit vorba de utilizarea vehiculului altcuiva, 55% au considerat că acesta ar trebui returnat la timp, în timp ce 43% au insistat că orice daună ar trebui raportată imediat. Între timp, 38% se așteptau ca acesta să fie returnat cu rezervorul plin, iar 41% au considerat curățarea acestuia pe interior și pe exterior drept un gest frumos, potrivit sursei citate.