Operațiunea „JUPITER”: percheziții într-un dosar de furt calificat de produse petroliere cu un prejudiciu de 150.000 de lei

Polițiștii din Dâmbovița au pus în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe, în cadrul operațiunii „JUPITER”. Perchezițiile sunt realizate într-un dosar de furt calificat de produse petroliere cu un prejudiciu de aproximativ 150.000 de lei.

„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în această dimineață, 14 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița – Serviciul de Ordine Publică, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, pun în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Ilfov, Ialomița, Tulcea, Vâlcea și în municipiul București”.

Ulterior, „polițiștii vor pune în executare 64 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri”.

„Activitățile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat de produse petroliere, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 150.000 de lei”, au mai transmis polițiștii.