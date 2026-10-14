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Opt state americane anunță că dau în judecată OpenAI, după ce ChatGPT ar fi incitat copiii să se rănească singuri

O nouă controversă juridică a izbucnit în lumea inteligenței artificiale, după ce opt state americane au anunțat miercuri că dau în judecată compania OpenAI. Motivul este acela că ChatGPT ar fi incitat copiii să se rănească atât pe ei, cât și pe cei din jur.
Opt state americane anunță că dau în judecată OpenAI, după ce ChatGPT ar fi incitat copiii să se rănească singuri
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 22:56, Știrile zilei
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Statele Iowa și Kansas se numără printre cele opt state care dau compania în judecată.

Ele susțin că chatbot-ul OpenAI, ChatGPT, a incitat copiii să se rănească singuri sau pe alții, potrivit Reuters.

Aceste procese, intentate în instanțele statale, solicită o ordonanță judecătorească care să oblige compania americană să modifice modul în care ChatGPT funcționează pentru copii.

Statele solicită, de asemenea, o ordonanță judecătorească care să oblige compania să piardă profiturile obținute de la tinerii săi utilizatori.

Procurorul general din Florida a fost primul care a dat în judecată OpenAI, pe motive similare, în iunie.

Compania se confruntă, de asemenea, cu zeci de alte procese în care se susține că ChatGPT a contribuit la atacuri armate în masă sau la alte acte de violență, potrivit aceleiași surse.

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