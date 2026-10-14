Opt state americane anunță că dau în judecată OpenAI, după ce ChatGPT ar fi incitat copiii să se rănească singuri

Statele Iowa și Kansas se numără printre cele opt state care dau compania în judecată.

Ele susțin că chatbot-ul OpenAI, ChatGPT, a incitat copiii să se rănească singuri sau pe alții, potrivit Reuters.

Aceste procese, intentate în instanțele statale, solicită o ordonanță judecătorească care să oblige compania americană să modifice modul în care ChatGPT funcționează pentru copii.

Statele solicită, de asemenea, o ordonanță judecătorească care să oblige compania să piardă profiturile obținute de la tinerii săi utilizatori.

Procurorul general din Florida a fost primul care a dat în judecată OpenAI, pe motive similare, în iunie.

Compania se confruntă, de asemenea, cu zeci de alte procese în care se susține că ChatGPT a contribuit la atacuri armate în masă sau la alte acte de violență, potrivit aceleiași surse.