Cei doi s-au întâlnit prima dată la emisiunea Celebrity Big Brother UK în aprilie 2025 și au stârnit speculații din partea fanilor cu privire la relația lor.

JoJo Siwa, o fostă artistă a emisiunii Dance Moms, s-a despărțit de partenera ei, Kath Ebbs, în vârstă de 27 de ani, după ce a părăsit emisiunea și și-a confirmat relația cu Hughes la scurt timp, potrivit The Independent.

Cuplul a vorbit public despre planurile de căsătorie și copii.

O sursă apropiată de artista americană a declarat pentru People că „JoJo este foarte rănită. L-a iubit și a dat tot ce avea pentru ca relația să funcționeze”.

„Luni de zile, în spatele ușilor închise, a sperat încontinuu că lucrurile se vor schimba. Dar, în cele din urmă, și-a dat seama că merita să se simtă la fel de iubită și susținută pe cât își dorea să se simtă și el”, a adăugat persoana apropiată de cântăreață.

„Nu a fost ușor să plece și asta nu înseamnă că a încetat să-i pese de el. Știa doar că trebuie să aleagă singură. Îi dorește sincer tot binele”, a mai adăugat sursa.

Despărțirea vine la doar câteva săptămâni după ce Siwa și Hughes au discutat deschis despre o posibilă logodnă.

În octombrie, Siwa a spus că au jucat un joc de ghicit despre inelul ei de logodnă ideal, dar când și-au întors telefoanele, au descoperit că se uitau la aceeași imagine.

„Am vorbit deschis despre asta dintotdeauna. Îmi doresc o familie”, a spus Siwa.

Cu toate acestea, iubitul ei nu a împărtășit aceleași convingeri.

„Pur și simplu nu cred că sunt pregătit să fiu tată acum. Pe când ea ar fi mamă mâine”, a spus Hughes, potrivit sursei citate.