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Pedro Rodriguez, fost campion mondial și câștigător al Ligii Campionilor, s-a retras din fotbal

Fostul atacant al Barcelonei și al naționalei Spaniei, Pedro Rodriguez, și-a anunțat miercuri retragerea din fotbal, la vârsta de 39 de ani. Fotbalistul a pus capăt unei cariere legendare în care a cucerit Cupa Mondială, Campionatul European și trei trofee Liga Campionilor.
Pedro Rodriguez, fost campion mondial și câștigător al Ligii Campionilor, s-a retras din fotbal
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 oct. 2026, 15:58, Sport
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„A sosit momentul. Momentul să fac un pas înainte și să încep o nouă etapă a vieții mele. Plec mândru că mi-am trăit visul și le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături pentru a-l transforma în realitate. Îți mulțumesc, fotbal, pentru că m-ai făcut atât de fericit”, se arată în mesajul publicat pe X de Pedro Rodriguez.

Epoca de aur la FC Barcelona

Pedro a ajuns la academia Barcelonei în adolescență și a debutat la prima echipă în 2008. Sub conducerea lui Pep Guardiola, a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei care a câștigat șase trofee într-un singur an, în 2009, notează AFP

Alături de clubul catalan, Pedro a reușit să câștige trei trofee ale Ligii Campionilor, în 2009, 2011 și 2015 și a marcat 99 de goluri în 321 de meciuri. 

În 2015, Pedro s-a transferat la Chelsea, unde a câștigat titlul în Premier League în 2017, precum și Cupa Angliei, în 2018, și Europa League, în 2019. 

Ulterior, a evoluat pentru Roma și Lazio. 

Generația de aur a Spaniei

Pe plan internațional, Pedro a strâns 65 de selecții și 17 goluri pentru selecționata Spaniei. El a făcut parte din generația care a adus prima Cupă Mondială din istoria țării în 2010. De asemenea, a câștigat și titlul european în 2012. 

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