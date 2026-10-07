Pedro Rodriguez, fost campion mondial și câștigător al Ligii Campionilor, s-a retras din fotbal

„A sosit momentul. Momentul să fac un pas înainte și să încep o nouă etapă a vieții mele. Plec mândru că mi-am trăit visul și le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături pentru a-l transforma în realitate. Îți mulțumesc, fotbal, pentru că m-ai făcut atât de fericit”, se arată în mesajul publicat pe X de Pedro Rodriguez.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

Epoca de aur la FC Barcelona

Pedro a ajuns la academia Barcelonei în adolescență și a debutat la prima echipă în 2008. Sub conducerea lui Pep Guardiola, a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei care a câștigat șase trofee într-un singur an, în 2009, notează AFP.

Alături de clubul catalan, Pedro a reușit să câștige trei trofee ale Ligii Campionilor, în 2009, 2011 și 2015 și a marcat 99 de goluri în 321 de meciuri.

În 2015, Pedro s-a transferat la Chelsea, unde a câștigat titlul în Premier League în 2017, precum și Cupa Angliei, în 2018, și Europa League, în 2019.

Ulterior, a evoluat pentru Roma și Lazio.

Generația de aur a Spaniei

Pe plan internațional, Pedro a strâns 65 de selecții și 17 goluri pentru selecționata Spaniei. El a făcut parte din generația care a adus prima Cupă Mondială din istoria țării în 2010. De asemenea, a câștigat și titlul european în 2012.