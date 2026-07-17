Pentagonul schimbă strategia: 28.000 de rachete ieftine pentru refacerea arsenalului american

Statele Unite pregătesc una dintre cele mai mari achiziții de rachete de croazieră din ultimii ani. Pentagonul vrea să cumpere 28.000 de rachete „low-cost” în următorii cinci ani, la un preț de aproximativ 218.000 de dolari bucata, de aproape șase ori mai ieftin decât rachetele de croazieră aflate în prezent în serviciu.

Departamentul Apărării al SUA a anunțat semnarea unor acorduri-cadru cu trei companii din industria de apărare, Anduril Industries, CoAspire și Zone 5 Technologies, în cadrul programului Family of Affordable Mass Missiles (FAMM), destinat dezvoltării unei noi generații de rachete de croazieră cu costuri reduse.

Pentagonul vrea să refacă rapid stocurile de muniție

Programul vine într-un moment în care armata americană încearcă să își refacă stocurile de muniție de precizie, afectate de conflictul din Iran, început în februarie 2026. Potrivit DefenseNews, războiul a consumat într-un ritm accelerat interceptoare Patriot și alte rachete de precizie, mai repede decât pot fi înlocuite de actualele linii de producție.

Pentru a accelera livrările, fiecare dintre cele trei contracte este încheiat pe o perioadă de șapte ani, cu preț fix și cantități minime garantate. Companiile care vor depăși ritmul de producție stabilit vor putea primi comenzi suplimentare.

Trei rachete noi pentru aceeași misiune: cost redus și producție rapidă

Fiecare companie va furniza un model diferit de armă, însă toate urmăresc același obiectiv: o rachetă eficientă, ușor de produs și mult mai ieftină decât modelele actuale.

Barracuda-500

Anduril Industries dezvoltă Barracuda-500, o rachetă de croazieră subsonică propulsată de un turboreactor. Aceasta poate fi lansată atât de pe avioane de vânătoare, cât și de pe aeronave de transport militar.

Modelul a efectuat primul test de zbor în 2024, iar compania susține că au urmat zeci de teste privind autonomia, comunicațiile și performanțele în luptă. Producția de serie este programată să înceapă până la sfârșitul anului 2026.

RAACM

CoAspire dezvoltă Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM), o rachetă de croazieră cu rază extinsă, deja integrată și testată pe aeronave ale Forțelor Aeriene americane.

Rusty Dagger

Zone 5 Technologies produce AGM-188A Rusty Dagger, o muniție propulsată de turboreactor proiectată astfel încât să aibă aceleași dimensiuni și aceeași greutate ca bomba clasică Mk 82.

Acest lucru permite integrarea rapidă pe numeroase aeronave deja aflate în serviciu, inclusiv pe avioanele F-16, fără modificări importante. Compania a testat focosul la începutul anului 2026 și a lansat cu succes arma de pe un F-16 în luna aprilie.

Investiție de 12,6 miliarde de dolari

Planul Pentagonului prevede achiziția a aproximativ: 5.300 de rachete în anul fiscal 2028, aproape 5.920 în 2029, 7.700 în 2030, aproximativ 7.990 în 2031.

În total, Statele Unite intenționează să cumpere 28.000 de rachete de croazieră, investiția fiind estimată la 12,6 miliarde de dolari.

La un cost de aproximativ 218.000 de dolari pe unitate, noile arme sunt considerabil mai ieftine decât rachetele de croazieră actuale, al căror preț depășește frecvent 1,3 milioane de dolari.