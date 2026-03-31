Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției

UPDATE. Potrivit unei declarații de avere din 2023, Cristian Anton, director general ARR, deține o casă de locuit în Timiș, are un cont curent deschis la ING Bank, datorii de 35.000 de euro până în 2031 la BRD și a încasat salarii atât de la ARR, cât și de la Ministerul Transporturilor. În 2023, Cristian Anton încasa indemnizații și de la SN Aeroportul Traian Vuia Timișoara dar și de la Danube Bridge Vidin Calafat AD.

Procurorii DNA fac percheziții în această dimineață la Autoritatea Rutieră Română, suspectând săvărșirea mai multor fapte de corupție.

Faptele suspectate a fi săvârșite sunt trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat.

În atenția procurorilor se află chiar directorul ARR, Cristian Anton.

Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie cu răspunsurile oferite în timpul examenului, contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen.

DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar, așa că procurorii cred că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București ci și în județe ca Mehedinți și Arad.

Perchezițiile DNA se desfășoară la instituții și la domiciliul unor persoane fizice, suspecții urmând să fie aduși la București.

La domiciliile unor persoane, procurorii DNA au găsit deja sume de bani.

Știre în curs de actualizare