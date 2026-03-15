Peste 300 de rochii ale unor celebrități, scoase la licitație la prețuri mici. Casa de modă a dat faliment

Casa de licitații Bonhams scoate la vânzare 322 de rochii de designer de la Ralph & Russo, o casă de modă care a dat faliment în 2021. Piesele pe care le-a purtat Monica Bellucci și alți actori celebri ar putea fi cumpărate la preț redus.
Sorina Matei
15 mart. 2026, 14:17, Știrile zilei

Casa de licitații Bonhams va scoate la vânzare 322 de rochii de designer de la Ralph & Russo, o casă de modă care a dat faliment în 2021.

Toate articolele sunt vândute online fără preț de pornire. Cumpărătorii pot achiziționa ținutele la prețuri mult mai mici decât cele inițiale.

Conform expertului Bonhams, Meg Randall, această licitație reprezintă „ultima oportunitate de a cumpăra aceste modele remarcabile. Multe dintre ținutele spectaculoase au fost purtate pe covorul roșu”.

La vânzare sunt expuse piese din colecția arhivată a lui Ralph & Russo, singura casă de modă britanică acceptată oficial de Federația Modei de Înaltă Couture din Franța pentru a crea haute couture (segmentul superior al pieței de modă).

Toate rochiile sunt realizate manual și există într-un singur exemplar.

„Nivelul de măiestrie poate fi comparat cu o operă de artă”, a spus Randall.

Printre piesele care vor fi scoase la vânzare se numără o rochie din mătase verde, pe care Monica Bellucci a purtat-o la premiera filmului James Bond „Spectre”. Vor mai fi vândute și ținutele purtate de Hailey Bieber, Rita Ora, Jessica Alba, Fan Bingbing și Hailee Steinfeld.

Unele dintre ele sunt decorate manual și au necesitat sute de ore de muncă: de exemplu, o rochie a fost brodată timp de peste 800 de ore.

