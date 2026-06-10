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Plantele „aud” ploaia și germinează cu 35% mai repede odată cu sunetul picăturilor

Cercetătorii americani au descoperit că semințele de orez percep sunetul ploii și germinează cu 35% mai repede atunci când „aud” ploaia.
Plantele „aud” ploaia și germinează cu 35% mai repede odată cu sunetul picăturilor
Ioana Târziu
10 iun. 2026, 16:59, Life-Inedit
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Un nou studiu al cercetătorilor americani arată că plantele „aud” ploaia și germinează cu 35% mai repede odată cu sunetul picăturilor, potrivit Agrarheute.

Conform studiului, semințele de orez percep sunetul ploii și germinează semnificativ mai repede. Acesta reprezintă primul studiu de acest fel care arată că plantele pot simți sunetele din natură, arată sursa.

Experimentul realizat de oamenii de știință

Oamenii de știință au examinat peste 8.000 de boabe de orez în vase mici. Orezul a fost scufundat sub un strat subțire de apă. Acest lucru a fost practic, deoarece orezul poate germina atât în ​​medii uscate, cât și umede.

Timp de șase zile, au picurat apă pe boabele de orez, în diferite zone. Uneori, au turnat picături mai mari, alteori mai mici, alteori de la o altitudine joasă, alteori de la o altitudine mai mare. În acest fel, au simulat ploaie ușoară, moderată sau chiar abundentă.

Ploaia a declanșat germinarea orezului, iar semințele din vecinătatea picăturilor mari de ploaie au germinat cu aproximativ 35% mai repede decât boabele de orez în apă liniștită, netulburată. Chiar și picăturile de dimensiuni medii au crescut rata de germinare cu aproape 15%. Pentru a fi în siguranță, au înregistrat sunetele cu hidrofoane și le-au comparat cu sunetele ploii în natură, mai specifică sursa.

Cum pot plantele să „audă” ploaia

Cercetătorii au emis ipoteza că „auzul” ploii de către plante are legătură cu așa-numitele „statolite”. Acestea sunt cristale microscopice, formate în mare parte din carbonat de calciu sau amidon. Ele acționează ca „senzori de gravitație”. Statolitele apar în diverse părți ale naturii și ajută organismele vii să perceapă direcția gravitației. 

Și oamenii au astfel de senzori în sistemul vestibular. La plante, ele ajută la sesizarea gravitației și la interpretarea corectă a direcțiilor. Așa crește rădăcina spre centrul Pământului, iar vlăstarul spre cer.

Când ploaia atinge o suprafață, aceasta creează o vibrație, fie pe sol, fie pe suprafața apei. Aceste vibrații sunt suficient de puternice pentru a activa statolitele din celule. Această mișcare este semnalul pentru ca bobul de orez să încolțească.

„Sunetul le ajută să supraviețuiască”

„Acest studiu sugerează că semințele pot percepe sunetul într-un mod care le ajută să supraviețuiască”, a declarat autorul studiului, Nicholas Makris.

Energia sunetului ploii este suficientă pentru a accelera creșterea unei semințe”, a mai transmis acesta.

Semințele care pot simți ploaia au un avantaj. Dacă sunt suficient de aproape de suprafață pentru a reacționa la sunetul ploii, este probabil să se afle la o adâncime optimă pentru a absorbi umezeala și a crește în siguranță prin suprafață, mai arată sursa. 

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