PNRR finanțează 3,5 milioane de buletine electronice și proiecte pentru semnătura digitală

Din această sumă, 640 milioane lei reprezintă alocare PNRR, 15,74 milioane lei finanțare publică națională și 134,4 milioane lei TVA.

Primul proiect, „Stimularea adoptării cărții electronice de identitate de către cetățenii români„, are ca beneficiar Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și vizează eliberarea a 5 milioane de cărți de identitate electronică până la 30 iunie 2026.

Ținta a fost modificată de la 5 milioane la 3,5 milioane de cărți.

Până la 15 septembrie 2025 au fost emise 567.941 cărți electronice și preluate 583.317 cereri.

Al doilea proiect, „D4eID-Digitalizare pentru promovarea cărții de identitate electronice„, are ca beneficiar Ministerul Afacerilor Interne prin DGCTI și DIRP. Obiectivul este dezvoltarea și lansarea a 11 servicii publice electronice online și realizarea unei campanii de sensibilizare pentru utilizarea la scară largă a cărții electronice. Până la 22 august 2025 au fost dezvoltate 4 servicii electronice, pentru alte 4 s-a realizat analiza de business, iar 3 funcționalități sunt în curs de implementare.

Cel de-al treilea proiect, „Sistem de alertă timpurie – SAT„, are ca beneficiar Direcția Generală de Protecție Internă și vizează dezvoltarea unui sistem care să asigure un nivel ridicat de încredere și siguranță pentru creșterea atractivității utilizării cărții electronice de identitate.

Din cele 8 proceduri de achiziție stabilite prin contractul de finanțare pentru proiectul SAT, au fost inițiate 4 proceduri de atribuire, dintre care 1 contract semnat și 1 în curs de semnare, iar 2 sunt în curs de evaluare.