Porsche Panamera și Harley-Davidson în garaj. Natalia Intotero, singura femeie, deocamdată, din Guvernul Niculescu

Potrivit CV-ului său prezent pe site-ul Guvernului României, Natalia-Elena Intotero s-a născut la 14 ianuarie 1976, în municipiul Brad, județul Hunedoara.

Intotero a lucrat în învățământ înainte de a intra în politică

Înainte de a deveni unul dintre reprezentanții PSD cu experiență în administrația centrală, a lucrat în învățământ, activând ca institutor și profesor în localitatea natală.

Formarea sa profesională include studii în domeniul educației, al limbii și literaturii române, precum și al relațiilor internaționale și studiilor europene. A urmat, de asemenea, cursuri de management politic și pregătire în domeniul diplomatic și al apărării naționale.

Intrarea în administrația publică a avut loc la nivel local, prin activitatea de consilier în Consiliul Local Brad și în Consiliul Județean Hunedoara. Ulterior, cariera sa a evoluat către structurile administrației centrale, unde a ocupat funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Natalia Intotero a intrat în Parlament în 2012, fiind aleasă deputat PSD de Hunedoara. De atunci, a continuat să ocupe funcții parlamentare și guvernamentale, devenind unul dintre politicienii social-democrați cu experiență în mai multe domenii ale administrației publice.

În perioada 2009–2011, a activat ca secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în structurile responsabile de relațiile instituționale și de românii de pretutindeni. În 2012, a revenit în această zonă administrativă, ocupând funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Numită ministru de Viorica Dăncilă

Primul său mandat ministerial important a venit în ianuarie 2018, când a fost numită ministru pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul condus de Viorica Dăncilă. A ocupat această funcție până în noiembrie 2019, cu o întrerupere temporară în 2019, în perioada candidaturii pentru Parlamentul European.

Ulterior, și-a continuat activitatea în Camera Deputaților, unde a fost implicată inclusiv în domeniul educației, ocupând funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ până în 2023.

În iulie 2023, Intotero a revenit în Guvern, de această dată ca ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. În decembrie 2024, a fost propusă pentru funcția de ministru al Culturii, iar în legislatura începută după alegerile parlamentare din 2024 și-a continuat activitatea ca deputat de Hunedoara. În prezent, este și vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Deși Natalia Intotero ar putea prelua funcția de Ministru al Mediului, în CV-ul său aceasta nu are experiență în domeniu.

În declarația sa de avere, Natalia Intotero deține un Porsche Panamera din 2014 și o motocicletă Harley-Davidson din 2019, modele foarte poluante.

Context

Miercuri, în urma ședinței conducerii partidului PSD de la Vila Lac, Partidul Social-Democrat a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu.

Decizia a fost luată în urma unui vot aproape unanim în ședința conducerii partidului. Doar opt participanți s-au abținut de la vot, printre aceștia numărându-se chiar președintele partidului, Sorin Grindeanu.

De asemenea, PSD a votat miercuri și lista celor 11 miniștri pentru Guvernul Luca Niculescu, printre care se numără și Natalia Intotero.