Președintele Senatului, vizavi de decizia CCR: Nu ne oprim din reforma statului și din eliminarea privilegiilor

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni, după decizia Curții Constituționale care a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu, că respectarea hotărârilor CCR este obligatorie, dar acest lucru nu înseamnă că procesul de reformă trebuie oprit.

„Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului și din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile”, a afirmat Abrudean.

El a subliniat că reforma pensiilor de serviciu nu reprezintă un atac la adresa magistraților, ci „o chestiune de echitate și respect față de toți românii”.

„Nu putem să avem dublu standard în funcție de ce ne convine și ce nu, e bine să reținem asta”, a adăugat președintele Senatului.

În opinia sa, cei care salută blocarea reformei apără, de fapt, vechiul sistem de privilegii. „Noi apărăm România care muncește și contribuie cinstit”, a mai spus Mircea Abrudean.

udecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.