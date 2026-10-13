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Prognoza ANM: Cod galben de vânt puternic în sud-estul țării, ploi și precipitații mixte la munte. În București, ploi slabe și temperaturi de maxim 17 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vânt, valabile marți și miercuri, pentru Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. De asemenea, s-au anunța precipitații mixte la altitudini de peste 1.500 de metri. În București vremea se va menține rece, cu înnorări și ploi slabe.
Prognoza ANM: Cod galben de vânt puternic în sud-estul țării, ploi și precipitații mixte la munte. În București, ploi slabe și temperaturi de maxim 17 grade
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 10:20, Social
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ANM a emis o informare meteorologică valabilă până miercuri seara, potrivit căreia, în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei, vântul va sufla cu viteze de 45-55 km/h, iar în Banat și Crișana rafalele vor atinge 35-45 km/h.

În Oltenia și Dobrogea va continua să plouă moderat cantitativ pe parcursul zilei de marți, izolat acumulându-se 10 până la 20 l/mp. 

La altitudini mari, în general de peste 1.500 de metri și cu precădere în Carpații Meridionali, vor predomina precipitațiile mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. 

Zonele vizate de atenționările Cod galben

În plus, cea mai mare parte a Dobrogei se va afla sub o avertizare de Cod galben de intensificare a vântului. Viteza la rafală va atinge viteze de 50-70 de km/h. 

De asemenea, miercuri, sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea se vor afla sub un cod galben de intensificare a vântului, cu viteze care vor atinge 50-70 km/h. 

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține menține rece, cu înnorări și ploi slabe. 

Marți, temperatura maximă se va situa la 14-15 grade Celsius și minima la 6-7 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, vântul va sufla slab și vor fi ploi neînsemnate cantitativ 1-3 l/mp. 

Miercuri, vremea se menține rece, cu temperaturi maxime de 16-17 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare și vor exista în continuare condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. 

„În intervalul 13 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică”, a mai transmis ANM. 

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