Protest împotriva mișcării Antifa în centrul Bucureștiului, organizat de o grupare de ultrași cu un istoric de acțiuni de extremă dreapta. Aproximativ 100 de participanți

Protestul a avut loc în zona Sălii Dalles, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în apropierea memorialului dedicat victimelor Revoluției din decembrie 1989.

Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje precum „Se scrie Antifa, se citește comunism” și „Romania against Antifa”, dar și steaguri și alte însemne cu mesaje împotriva mișcării antifasciste.

Potrivit estimărilor de la fața locului, aproximativ 100 de persoane au participat la manifestație.

Protest împotriva extremismului, organizat de o grupare asociată extremei drepte

Organizatorii au prezentat însă evenimentul drept o acțiune împotriva mișcării Antifa, pe care o asociază cu ideologia comunistă.

În anunțul de mobilizare publicat înaintea protestului, reprezentanții Honor et Patria au transmis că manifestația este îndreptată împotriva „pericolului comunist, renăscut sub masca Antifa”.

Cine este Honor et Patria. Istoricul grupării și legăturile cu extrema dreaptă

Honor et Patria este o grupare de ultrași înființată în 2003, cunoscută pentru prezența membrilor săi la meciurile echipei naționale de fotbal a României, dar și pentru participarea la manifestații naționaliste.

De-a lungul timpului, organizația a fost asociată cu mișcări și persoane de extremă dreapta, inclusiv din zona neo-legionară.

Investigații jurnalistice publicate de Context.ro au documentat participarea unor membri ai grupării la evenimente organizate alături de activiști și organizații naționaliste radicale.

Printre acțiunile menționate se numără manifestările dedicate lui Mircea Vulcănescu, fost ministru în guvernul condus de Ion Antonescu, dar și participarea la evenimente în care au fost promovate personalități controversate ale perioadei interbelice.

În decembrie 2024, Europa Liberă a documentat participarea unor grupări de ultrași, inclusiv Honor et Patria, la comemorări dedicate lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare.

Și concertul pregătit pentru aniversarea a 20 de ani de existență a Honor et Patria a provocat controverse. Club Fabrica din București a anulat găzduirea evenimentului după apariția unor informații despre formațiile invitate, asociate scenei muzicale extremiste.

Gruparea a fost asociată și cu Blocul Naționalist, inițiativă care a urmărit reunirea mai multor organizații naționaliste din România.

Ce este Antifa și de unde provine asocierea cu comunismul

Antifa este o denumire generică folosită pentru grupări și activiști antifasciști, în general asociați curentelor politice de stânga.

Nu există o organizație internațională Antifa cu o conducere unică. Grupările care folosesc această denumire au structuri, orientări și metode de acțiune diferite.

Una dintre originile istorice ale denumirii se află în Germania anului 1932, când Partidul Comunist German a lansat Antifaschistische Aktion, într-o perioadă de confruntări politice și violențe între comuniști și naziști.

Organizatorii protestului din București au invocat această asociere istorică pentru a descrie mișcarea Antifa drept o continuare a comunismului.

Protestele anti-Antifa, folosite și de grupările de extremă dreapta pentru mobilizare

Opoziția față de mișcarea Antifa a devenit, în ultimii ani, una dintre temele de mobilizare utilizate de grupări de extremă dreapta, în special în Statele Unite și în Europa. Organizații ultranaționaliste, grupări de ultrași și mișcări radicale de dreapta au folosit mesajele anti-Antifa pentru a-și mobiliza susținătorii și pentru a prezenta mișcările antifasciste drept o amenințare comunistă sau extremistă.

Fenomenul a fost documentat inclusiv de Anti-Defamation League (ADL), organizație americană specializată în monitorizarea antisemitismului și extremismului. Potrivit ADL, grupări radicale de dreapta au transformat opoziția față de Antifa într-o componentă importantă a propriei identități politice și într-un instrument de recrutare.

Unul dintre exemplele documentate este organizația Proud Boys, ai cărei membri au participat la numeroase confruntări cu manifestanți antifasciști și activiști ai mișcării Black Lives Matter, în special în 2020. Potrivit ADL, gruparea a folosit aceste confruntări pentru a-și crește vizibilitatea și pentru a atrage noi membri, prezentându-și adversarii drept radicali marxişti care amenință societatea americană.

Confruntările dintre extrema dreaptă și antifasciști, documentate și în Europa

În Europa, mobilizarea grupărilor de extremă dreapta și confruntările acestora cu activiști antifasciști au fost analizate în mai multe cercetări academice.

Un studiu publicat în European Journal of Political Research, bazat pe 4.845 de proteste ale extremei drepte desfășurate în 11 state europene între 2008 și 2018, arată că manifestațiile de stradă reprezintă o componentă importantă a mobilizării acestor organizații.