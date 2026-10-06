Protestele pentru locuințe din Barcelona au devenit violente. Au fost arestate 13 persoane, iar 30 de polițiști au fost răniți

Printre persoanele arestate, s-a numărat inclusiv un minor.

La protest au participat aproximativ 20.000 de persoane, potrivit Gărzii Urbane, și 120.000, potrivit organizatorilor.

Protestul, convocat de Sindicat de Llogateres împreună cu alte organizații care apără dreptul la locuință, a fost amânat din cauza unei alerte meteorologice și a ploilor abundente care au lovit Catalonia în weekend, notează Euronews.

Participanții au denunțat creșterea chiriilor și speculațiile imobiliare, solicitând măsuri pentru a garanta accesul la locuințe.

Protestul a degenerat noaptea

Marșul s-a desfășurat fără incidente grave până la anularea sa în jurul orei locale 21:30. Poliția a folosit apoi difuzoare pentru a cere oamenilor să părăsească zona din jurul Passeig de Gràcia și Gran Via, dar unii dintre cei rămași acolo au refuzat să plece. Ulterior, au fost aruncate obiecte asupra echipei de poliție regională.

Incidentele s-au intensificat când grupuri de persoane au început să arunce cu pietre, dale de pavaj, sticle de sticlă și alte obiecte asupra ofițerilor.

De asemenea, au fost ridicate baricade folosind pubele, bariere, biciclete și materiale provenite de la lucrările de construcție din apropiere, potrivit sursei citate.

Ulterior, ofițerii Mossos au atacat pentru a dispersa grupurile care se confruntau cu poliția. Tulburările s-au mutat apoi spre zona din jurul Plaça Catalunya și La Rambla, unde au fost aruncate obiecte. Coșuri de gunoi și alte materiale au fost incendiate. Poliția a folosit, de asemenea, lansatoare cu proiectile „din spumă” în timpul ciocnirilor.

Peste 20 de incendii raportate în urma violențelor

Violențele au continuat până în apropiere de miezul nopții. Mossos au raportat 28 de baricade și 22 de incendii în timpul tulburărilor. Pompierii din Barcelona au fost nevoiți să intervină pentru a le stinge.

Mobilierul stradal și vehiculele au fost, de asemenea, avariate.