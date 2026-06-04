Prima pagină » Știrile zilei » Psihologia confirmă: persoanele puternice mental răspund întotdeauna în aceste 4 moduri în chat-uri

Psihologia confirmă: persoanele puternice mental răspund întotdeauna în aceste 4 moduri în chat-uri

Modul în care răspunzi la mesaje spune mai multe despre tine decât crezi. Psihologii arată că persoanele puternice mental au un stil clar și echilibrat în chat-uri, iar presiunea de a fi mereu online poate avea efecte reale asupra sănătății.
Psihologia confirmă: persoanele puternice mental răspund întotdeauna în aceste 4 moduri în chat-uri
Sursa foto: Pexels
Mădălina Dinu
05 iun. 2026, 00:03, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Modul în care cineva răspunde la mesaje poate dezvălui aspecte ale personalității sale. De la rapiditatea cu care răspunde până la felul în care gestionează conflictele sau stabilește limite în comunicare, fiecare dintre aceste elemente poate funcționa ca un indicator al forței psihologice a unei persoane. Potrivit lui Thomas Holtgraves, în cercetarea sa publicată în Revista de Cercetare în Personalitate, mesajele trimise de persoanele puternice mental au o serie de caracteristici comune, scrie okdiario.

Acest lucru poate depinde atât de relațiile sociale pe care le-au construit, cât și de nivelul de onestitate. În linii generale, acestea tind să mențină un stil de comunicare pozitiv, în care sunt respectate limitele proprii și ale celorlalți și este prioritizată o interacțiune echilibrată și respectuoasă.

Cum răspund persoanele puternice mental în chat-uri

Un semn al unei persoane puternice mental este faptul că nu simte nevoia să răspundă rapid la mesaje sau să fie mereu conectată. În acest caz, poate menține limite în comunicare și nu se simte vinovată atunci când răspunde târziu sau chiar uită să răspundă. Psihologia explică faptul că comunicarea digitală poate provoca stres și anxietate socială atunci când există presiunea de a fi permanent disponibil.

Pe de altă parte, cei care au o mentalitate puternică tind să fie persoane comunicative, care transmit mesaje clare și sunt capabile să își controleze emoțiile. În plus, nu le place să prelungească discuțiile doar pentru a atrage atenția. La acestea se adaugă faptul că nu împărtășesc prea multe informații personale și gândesc de două ori înainte de a trimite un mesaj.

În final, persoanele puternice mental respectă limitele de comunicare ale celorlalți. Înțeleg că aceștia pot fi ocupați și, în consecință, nu se enervează și nu se supără atunci când nu primesc un răspuns imediat la mesaje. Practic, au un stil de comunicare pozitiv, care înțelege limitele și îi respectă pe ceilalți.

Stresul digital

Stresul digital reprezintă creșterea nivelului de stres provocată de utilizarea continuă a dispozitivelor electronice, a rețelelor sociale și a mijloacelor de comunicare, care mențin oamenii conectați permanent și disponibili în orice moment. Această situație generează o nevoie compulsivă de a verifica notificările, de a răspunde la e-mailuri, de a interacționa pe rețelele sociale sau de a urmări activitatea online, creând o presiune constantă care poate afecta sănătatea.

Printre consecințele cele mai frecvente la persoanele care nu sunt puternice mental se numără problemele de somn, durerile de cap, anxietatea și senzația de neliniște, în special în cazul celor care petrec multe ore pe zi conectați, în unele cazuri peste 12 ore zilnic.

Această creștere a stresului digital începe să aibă efecte negative asupra sănătății, inclusiv asupra funcționării creierului. Unele studii arată că creierul nu este conceput pentru a gestiona eficient mai multe sarcini simultan. Atunci când se încearcă realizarea mai multor activități în același timp, atenția se împarte și performanța scade, ceea ce reduce concentrarea și crește oboseala mentală, mai ales atunci când se adaugă o a treia sarcină simultană.

Neurocercetătorul italian Andrea Bariselli avertizează că „creierul nostru nu este pregătit pentru acest tip de videoclip permanent. De fiecare dată când deschidem o altă filă sau verificăm o notificare, sistemul nostru de atenție intră în alertă pentru a decide dacă acel lucru este important sau doar zgomot. Pe termen lung, această stare constantă de vigilență are consecințe: oboseală mentală, iritabilitate și dificultăți de concentrare

Trăim cu un creier preistoric într-o lume care se schimbă mai repede decât poate ține pasul biologia noastră. Suntem făcuți să ne mișcăm, dar petrecem ore întregi stând jos. Suntem construiți pentru experiențe senzoriale reale, dar trăim înconjurați de informații abstracte. Suntem programați pentru conexiune umană, dar de multe ori ne simțim singuri în mijlocul zgomotului social”, a adăugat acesta.

Timpul de utilizare și aplicațiile

Utilizarea telefonului mobil crește puternic după vârsta de 15 ani, în special în rândul minorilor care recunosc că îl folosesc frecvent zilnic.

  1. În grupa de vârstă 15-16 ani se observă procente foarte ridicate în mai multe țări europene, cu Norvegia pe primul loc (93,0 %), urmată de Spania (90,0 %), Elveția (89,0 %), Republica Cehă (88,0 %) și Germania (87,0 %).
  2. De asemenea, se remarcă Serbia (86,0 %), Lituania (84,0 %) și România (83,0 %), media europeană fiind în jur de 81,0 %.
  3. Sub această medie se află țări precum Malta (80,0 %), Italia (76,0 %), Polonia (75,0 %), Estonia (72,0 %), Franța și Portugalia (ambele cu 71,0 %) și Croația (66,0 %), ceea ce reflectă diferențe semnificative în obiceiurile de utilizare a telefonului mobil în rândul adolescenților europeni.

WhatsApp conduce clasamentul celor mai utilizate aplicații pe telefonul mobil, potrivit procentului total al respondenților din sondajul DatosRTVE care o menționează ca fiind una dintre aplicațiile folosite cel mai des, cu 17,7 %. Urmează browserul cu 14,5 %, apoi Instagram cu 11,3 % și YouTube cu 5,8 %.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia