Prima pagină » Life-Entertaiment » Ce înseamnă că îți amintești numărul de telefon din copilărie. Psihologia are un răspuns surprinzător

Ce înseamnă că îți amintești numărul de telefon din copilărie. Psihologia are un răspuns surprinzător

Multe persoane pot recita fără ezitare numărul de telefon de acasă din copilărie, chiar și la zeci de ani după ce au încetat să-l mai folosească. Psihologia spune că nu este vorba de memorie bună, ci de ceva mult mai profund.
Ce înseamnă că îți amintești numărul de telefon din copilărie. Psihologia are un răspuns surprinzător
Un telefon cu disc este expus in galeria permanenta a Muzeului de tip boutique dedicat Kitsch-ului Romanesc, in Bucuresti, miercuri, 3 mai 2017. Din 5 mai, bucurestenii si turistii au la dispozitie o noua destinatie muzeala, dedicata kitsch-ului romanesc. Ea include aproximativ 200 de exponate si poate fi vizitata in Strada Covaci nr. 6 din Centrul vechi al Capitalei. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
20 mai 2026, 18:10, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La prima vedere, pare o simplă informație stocată în memorie. Dar specialiștii spun că în spatele acelor cifre se află o experiență emoțională, nu un exercițiu cognitiv.

Nu se amintesc cifrele, ci sentimentul

Memoria nu funcționează ca un arhivă neutră. Ceea ce se fixează cu cea mai mare claritate este legat, de regulă, de emoții puternice. Amintirile încărcate emoțional tind să se păstreze cu o intensitate și o durată mai mari decât cele neutre, notează clarin.com.

Numărul de telefon din copilărie nu era o simplă secvență de cifre. Era certitudinea că, atunci când îl formezi, cineva va răspunde. Iar această certitudine repetată zi de zi construiește un sentiment de siguranță de bază, fundamental în dezvoltarea emoțională a unui copil.

Ce dezvăluie despre copilăria ta

Psihologii identifică mai multe mecanisme prin care acest tip de amintire se fixează atât de puternic. Numărul era asociat cu ideea de acasă, un loc stabil și previzibil. Telefonul fix nu era doar un mijloc de comunicare, ci un punct de referință emoțional.

În plus, numerele se învățau prin repetare zilnică. Repetiția combinată cu contextul emoțional le face practic imposibil de uitat. Creierul nu stochează doar date, ci contexte, senzații și stări.

Specialiștii mai spun că amintirea acestui număr reflectă o legătură de atașament sigur. Un copil care știe că există cineva disponibil să răspundă dezvoltă un sentiment mai solid de protecție și îngrijire.

De ce trezește nostalgie fără explicație

Simpla evocare a acelui număr poate genera o senzație caldă sau melancolică, chiar dacă persoana nu înțelege exact de ce. Amintirile din copilărie fac parte din modul în care o persoană se percepe pe sine și își înțelege propria istorie.

Conform unui studiu publicat în National Library of Medicine, memoria selectează ceea ce este semnificativ. Nu totul este reținut. Ceea ce rămâne este ceea ce a avut un impact emoțional, chiar dacă e vorba de gesturi simple și repetate.

În spatele acelor cifre se afla ceva ce astăzi nu mai este întotdeauna garantat: certitudinea că, la celălalt capăt al firului, va fi cineva.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Nicușor Dan convoacă de urgență parlamentarii la Cotroceni. Sondaj: ce variante credeți că ar fi potrivite pentru formarea unui nou guvern?
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia