Rafila: Amploarea și viteza cu care se răspândesc mesajele antivaccinare au devenit alarmante

„În ultimii ani, amploarea și viteza cu care se răspândesc mesaje antivaccinare au devenit alarmante, mai ales când ele vin din partea unor persoane cu autoritate, inclusiv medici, așa cum s-a întâmplat și la pseudo conferința de la Brașov. De-a lungul timpului ca medic și profesor, președinte al Societății Române de Microbiologie, dar și ca Ministru al Sănătății, am susținut constant medicina bazată pe dovezi, programele de vaccinare și de educația medicală pentru public. Este grav când teoriile conspirației pătrund în rândul publicului larg, dar devine deosebit de periculos când sunt promovate de medici care ar trebui să protejeze sănătatea și echilibrul emoțional al pacienților”, susține Alexandru rafila.

Conform acestuia, vaccinurile sunt una dintre cele mai eficiente inovatii medicale din istorie, prevenind anual milioane de decese și complicații grave. Datorită vaccinării, boli precum variola sau poliomielita au fost eradicate sau eliminate.

„Din păcate, în paralel cu știința, circulă tot mai des mituri despre «infertilitate», «cipuri» sau «toxine» care nu au nicio bază reală. Acestea nu informează – ci exploatează frica, nesiguranța și lipsa de acces la datele medicale corecte.

Dezinformarea scade rata de vaccinare, reaprinde focare de boli transmisibile (rujeolă, tuse convulsivă) și subminează încrederea în medici, terapii moderne și chiar în știință”, adaugă fostul ministru al Sănătății.

Rogobete a denunțat răspândirea dezinformării

Și actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a denunțat sâmbătă răspândirea dezinformării medicale și a cerut sancțiuni împotriva medicilor care promovează falsuri. Acesta a subliniat că adevărul și sănătatea pacienților nu pot fi compromise.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne”, a transmis Rogobete.

Potrivit ministrului, sâmbătă, la Brașov, a avut loc „o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne”. Rogobete condamnă manifestările „care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”.