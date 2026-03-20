Război pe mai multe fronturi: Cum a ajuns conflictul din Iran „armă” în procesele de custodie

Conflictul din Orientul Mijlociu îi determină pe părinții divorțați sau separați să reia certurile pentru dreptul de acces la copiii lor, au declarat mai mulți avocați pentru Financial Times.

Unii părinți folosesc situația din Golf într-un mod „oportunist” pentru a-și ține copiii cu ei, fie în Emiratele Arabe Unite, fie în Regatul Unit, invocând pericolul călătoriilor în regiune.

Avocații au declarat că au început să primească astfel de solicitări de la de la clienți la scurt timp după începerea războiului.

Într-un caz, un tată cu sediul în Abu Dhabi nu a vrut să-și aducă cei trei copii în Marea Britanie pentru că se temea că mama va solicita instanței engleze să-i împiedice să se întoarcă în țară, susținând că războiul făcea ca lucrurile să fie prea riscante.

Părinții certați profită de evenimentele majore

Alte evenimente globale majore, cum ar fi Covid, inclusiv războiul din Ucraina, au generat asemenea situații. Părinții certați au încercat să conteste acordurile de custodie.

„Efectul geopoliticii poate fi real, dar poate fi și oportunist, iar oricare dintre efecte poate provoca stres real, tulburări și cheltuieli”, spun avocații.

Miranda Fisher, și ea partener la firma de avocatură Charles Russell Speechlys, a declarat că războiul i-a oferit unui client din Dubai, care deținea custodia copilului, „un alt pretext pentru a amâna și mai mult” trimiterea copilului înapoi în Marea Britanie pentru a-l vedea pe celălalt părinte.

Ea a spus că purta deja discuții cu clienții cu privire la implicațiile conflictului asupra acordurilor de custodie pe durata vacanței de vară.

Emiratele Arabe Unite nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga din 1980 privind copiii, ceea ce înseamnă că un părinte din Regatul Unit care dorește ca copilul său să fie returnat ar trebui să solicite instanței engleze o hotărâre și apoi să solicite unei instanțe din Emiratele Arabe Unite să o pună în aplicare, ceea ce poate fi „dificil”, a spus Fisher.

În privința situațiilor de custodie date peste cap de conflict, nu exista nicio garanție că părintele care a pierdut timp cu copiii săi va primi timp suplimentar odată ce situația va reveni la normal. Există, totuși, posibilitatea „ceea ce se numește timp de recuperare”, dacă acest lucru putea fi convenit între părinți.

„Este trist că crizele globale pot fi folosite ca armă în disputele familiale”

Sarah Williams, directoarea departamentului privind drepturile copiilor la firma de avocatură Forsters, a declarat:

„Este un fapt trist că crizele globale, precum situația actuală din Orientul Mijlociu, pot fi folosite ca armă în disputele familiale: oamenii pot vedea asta ca pe o scuză pentru a manipula situația, chiar dacă au deja un acord privind copiii. Uneori, un părinte rău intenționat poate folosi astfel de evenimente ca motiv pentru a împiedica înțelegerile privind copiii.”

Kate Bright, director executiv al grupului de asigurări de viață securizate Umbra, a declarat că firma continuă să ofere însoțitori copiilor care pot călători între părinți.

Având în vedere situația actuală, a spus ea, „deplasarea se întreprinde doar acolo unde se decide că este mai sigur să se facă acest lucru decât să se rămână la locul respectiv”.

Există probleme practice care împiedică copiii să intre sau să iasă din Golf. British Airways a anulat toate zborurile către Dubai cel puțin până în iunie, iar spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a suferit închideri sporadice.