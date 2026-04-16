Sudan, după trei ani de război civil: front blocat, negocieri eșuate și o criză umanitară tot mai gravă

Sudanul este în prezent divizat între armata regulată și forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF), arată Il Post. Armata, condusă de generalul Abdel Fattah al-Burhan, controlează estul țării, inclusiv capitala Khartoum, coridorul Nilului și portul strategic Port Sudan. De cealaltă parte, RSF, conduse de Mohamed Hamdan Dagalo („Hemedti”), domină vestul, inclusiv regiunea Darfur. Această regiune este în prezent una dintre cele mai afectate zone ale conflictului. Linia frontului a rămas relativ stabilă în ultimele luni, în special în regiunea Kordofan, unde luptele s-au blocat fără progrese majore.

Negocierile, în impas total

Eforturile internaționale de mediere nu au reușit să aducă părțile la un acord. O propunere americană din 2025, care includea un armistițiu temporar, acces umanitar și un plan pentru un guvern civil în termen de nouă luni, a fost respinsă de ambele tabere. Armata refuză negocierile de teamă că ar legitima controlul RSF asupra vestului țării, unde acestea au format structuri paralele de putere. În același timp, RSF resping orice acord care ar presupune dezarmarea lor sau recunoașterea liderului armatei ca autoritate legitimă. Conflictul a izbucnit în aprilie 2023 tocmai din cauza eșecului celor doi lideri de a ajunge la un acord privind integrarea RSF în armata națională.

Conflictul etnic și violențele

Războiul este alimentat și de tensiuni etnice profunde. RSF își au originile în milițiile janjawid, implicate în atrocități în Darfur în anii 2000, iar violențele actuale continuă pe aceeași linie. Organizațiile internaționale semnalează crime de război, inclusiv execuții în masă, violuri și atacuri asupra civililor, unele documentate și distribuite online. Sudanul a devenit și un teren de confruntare indirectă între puteri regionale. Egiptul și Arabia Saudită sprijină armata, oferind ajutor militar și diplomatic. În același timp, Emiratele Arabe Unite sunt acuzate că susțin RSF, acuzații pe care le neagă. Recent, și Etiopia ar fi început să sprijine RSF, ceea ce ridică temeri privind extinderea conflictului într-un război regional prin intermediari.

O criză umanitară de proporții

Situația civililor este descrisă drept una dintre cele mai grave la nivel global. Aproximativ 9 milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele. Majoritatea s-au refugiat în țări vecine precum Ciad, Libia, Sudanul de Sud sau Egipt. În interiorul țării, milioane de persoane trăiesc în condiții precare, în tabere supraaglomerate. Datele arată că circa 14 milioane de oameni se confruntă cu insecuritate alimentară severă, iar opt milioane de copii nu mai au acces la educație. Aproape 40% dintre unitățile medicale nu mai funcționează, multe fiind distruse sau atacate.

Atenția internațională scade

Conflictul din Sudan este tot mai puțin prezent pe agenda internațională, în special după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la combustibil și blocarea ajutoarelor umanitare în regiune au agravat și mai mult situația din teren. În lipsa unei presiuni internaționale consistente și a unui compromis între părți, războiul din Sudan riscă să rămână blocat, cu consecințe tot mai grave pentru populația civilă.