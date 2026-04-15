Prințul Harry: Nu dau vina pe părinți, dar vreau să-mi cresc copiii mai bine decât am fost eu crescut

În cea de-a doua zi a turneului său în Australia, în cadrul unui eveniment organizat de Movember – inițiativă care promovează sănătatea mintală și prevenirea sinuciderii – el a discutat despre presiunile resimțite de tați, sănătatea mintală și felul în care experiențele din trecut influențează modul în care își crește propriii copii.

Prințul Harry a subliniat că nu își învinovățește părinții pentru felul în care a fost crescut și că fiecare părinte încearcă, în mod natural, să facă lucrurile mai bine pentru propriii copii.

Regele Charles l-a tratat „așa cum fusese tratat și el”

În 2021, ducele i-a spus actorului american Dax Shepard că tatăl său l-a tratat „așa cum fusese tratat și el”, adăugând că vrea să rupă acest ciclu de „durere genetică” pentru propriii săi copii.

„Nu există judecată, nu există vină, nu există arătat cu degetul”, a spus prințul, potrivit The Telegraph. „Realitatea este că, indiferent cum îți crești copiii, este o experiență personală și vei vrea să o îmbunătățești”.

De la o generație la alta

Prințul Harry a explicat că vede educația copiilor ca pe un proces în continuă schimbare și adaptare, influențat de lumea în care trăiesc noile generații.

„Copiii noștri sunt upgrade-ul nostru. Nu în sensul că eu l-am îmbunătățit pe tatăl meu sau că ai mei copii m-au îmbunătățit pe mine, dar copiii pe care îi creștem în lumea de astăzi trebuie să fie o versiune mai bună”, a spus prințul.

Ducele a dat drept exemplu schimbările din societate, arătând că, spre deosebire de copilăria sa, astăzi există factori, precum social media, care influențează direct relația dintre părinți și copii.

Terapia, un sprijin pentru a „rupe tiparele”

Harry a vorbit și despre terapia psihologică pe care a urmat-o, spunând că aceasta l-a ajutat să înțeleagă și să gestioneze experiențe din trecut.

„Știam că mai am lucruri din trecut pe care trebuie să le rezolv”, a spus el, adăugând că faptul că a vorbit deschis despre aceste experiențe nu este un semn de slăbiciune, ci de putere.

Prințul a subliniat că oamenii nu trebuie să ajungă într-un punct critic pentru a cere ajutor și i-a încurajat pe tați să fie deschiși în privința emoțiilor lor.

Provocările începutului paternității

Ducele de Sussex a recunoscut că a fost îngrijorat și nesigur la început, inclusiv că a simțit o „deconectare” față de fiul său în perioada sarcinii soției sale. El a povestit că sfaturile primite de la terapeut l-au ajutat să gestioneze momentul nașterii, când entuziasmul venirii pe lume a copilului era însoțit de senzația că nu știe exact cum să se implice.

„Dacă nu pot să-l ajut direct pe copil, o voi ajuta pe soția mea”, a explicat el, adăugând că implicarea constantă i-a oferit un sens mai clar al rolului său.

Prințul Harry: Nu sunteți singuri

Întrebat ce sfat le-ar da taților care se simt copleșiți, Harry a transmis un mesaj direct: „Nu sunteți singuri… Da, este haotic. Veți trece printr-un carusel de emoții și nu trebuie să vă judecați”.

Ducele a descris paternitatea drept „cel mai important rol transformator” pentru un bărbat, spunând că i-a oferit un puternic sentiment de responsabilitate și direcție.

Turneul din Australia face parte dintr-o vizită de patru zile, desfășurată la Melbourne, Canberra și Sydney, cu accent pe proiecte legate de sănătatea mintală, sprijin pentru veterani și inițiative comunitare.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au aflat două zile în Melbourne pentru mai multe evenimente și întâlniri cu organizații locale, înainte de a continua programul în celelalte orașe. Vizita nu este una oficială, fiind finanțată din fonduri private.