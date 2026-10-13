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Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv: O mică victorie a românilor

George Simion a reacționat pe Facebook după ce Tribunalul București a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să scape de arestul preventiv. Liderul AUR a spus că decizia instanței este rezultatul protestelor de la Arestul Central, numind-o „o mică victorie a românilor”.
Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv: O mică victorie a românilor
ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 15:15, Politic
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Decizia Tribunalului București

George Simion a publicat un mesaj pe Facebook în care a comentat decizia instanței privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu.

„Arest la domiciliu? Tot un abuz, dar o victorie a protestelor, o mică victorie a românilor!”, a transmis președintele AUR. 

Reacția acestui vine după ce Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. 

Fostul candidat la alegerile prezidențiale formulase o cerere de înlocuire a măsurii preventive cu una mai blândă. Solicitarea a fost analizată luni, 12 octombrie, iar instanța a amânat pronunțarea pentru marți.  

Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul Vlad Andriescu, care a analizat și prima propunere de arestare preventivă formulată de DIICOT. 

Pe 22 septembrie, magistratul a respins solicitarea procurorilor și a decis plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. 

Proteste zilnice la Arestul Central

Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv acum două săptămâni, pe 29 septembrie. În urma decizi de atunci, susținătorii lui Georgescu s-au adunat la Arestul Central în fiecare seară pentru a-și arăta nemulțumirea față de decizia instanței. 

Protestatarii au scandat numele lui Călin Georgescu și au cerut eliberarea acestuia. În manifestațiile precedente au fost afișate inclusiv pancarte prin care participanții îl prezentau drept victima unei presupuse „persecuții politice” sau drept „deținut politic”.  

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro.

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