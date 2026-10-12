Susținătorii lui Călin Georgescu, din nou în stradă luni seara. Decizie importantă a instanței, așteptată marți

Noua mobilizare are loc într-un moment important pentru situația juridică a lui Georgescu. Tribunalul București a analizat luni cererea acestuia de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, însă a amânat pronunțarea pentru marți.

Protestele continuă de la sfârșitul lunii septembrie

Susținătorii fostului candidat la Președinție au început să se adune în fața Arestului Central după încarcerarea acestuia, la 29 septembrie, iar manifestațiile au continuat în ultimele zile. Astfel, luni seara este a paisprezecea noapte consecutivă de proteste.

Protestatarii au scandat numele lui Călin Georgescu și au cerut eliberarea acestuia. În manifestațiile precedente au fost afișate inclusiv pancarte prin care participanții îl prezentau drept victima unei presupuse „persecuții politice” sau drept „deținut politic”.

Manifestațiile au generat și intervenții ale forțelor de ordine. Potrivit datelor comunicate de Jandarmeria Capitalei, până luni fuseseră aplicate 124 de amenzi de la momentul încarcerării lui Georgescu, valoarea totală a sancțiunilor depășind 100.000 de lei.

Tribunalul București se pronunță marți

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva unei decizii anterioare a Tribunalului București, care dispusese controlul judiciar.

Fostul candidat a solicitat acum înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Cererea a fost analizată luni, însă Tribunalul București a amânat pronunțarea pentru marți.

Tot luni, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru a participa la procedurile legate de perchezițiile informatice. Anchetatorii examinează dispozitive electronice ridicate anterior, între care telefoane, laptopuri și medii de stocare.

Georgescu este cercetat de DIICOT

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, investigația are în centru o presupusă schemă prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de milioane de euro în schimbul depunerii unei garanții. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că o parte din bani, respectiv 100.000 de euro, ar fi urmat să fie utilizată pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Aceste acuzații fac obiectul anchetei penale, iar fostul candidat beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Decizia așteptată marți de la Tribunalul București va stabili dacă Georgescu poate părăsi arestul preventiv în favoarea unei măsuri mai blânde sau dacă actuala măsură preventivă va fi menținută.