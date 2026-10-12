Prima pagină » Social » Susținătorii lui Călin Georgescu, din nou în stradă luni seara. Decizie importantă a instanței, așteptată marți

Susținătorii lui Călin Georgescu, din nou în stradă luni seara. Decizie importantă a instanței, așteptată marți

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat din nou, luni seara, în fața Arestului Central al Capitalei, continuând seria manifestațiilor organizate după plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în arest preventiv.
Grindeanu invită din nou PNL la guvernare, alături de PSD: Hai Ilie, guvernează!
Grindeanu invită din nou PNL la guvernare, alături de PSD: Hai Ilie, guvernează!
Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit, dar președintele n-a încălcat Constituția”
Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan: „PSD a fost dezamăgit, dar președintele n-a încălcat Constituția”
Luca Niculescu: My preference is for a political government
Luca Niculescu: My preference is for a political government
Luca Niculescu: We should consider a committed political agreement
Luca Niculescu: We should consider a committed political agreement
PSD se pregătește de anticipate. Grindeanu: Nu fugim de acest scenariu, dar riscăm un faliment național
PSD se pregătește de anticipate. Grindeanu: Nu fugim de acest scenariu, dar riscăm un faliment național
Oana Antipa
12 oct. 2026, 20:59, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noua mobilizare are loc într-un moment important pentru situația juridică a lui Georgescu. Tribunalul București a analizat luni cererea acestuia de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, însă a amânat pronunțarea pentru marți.

Vezi galeria foto
23 poze

Protestele continuă de la sfârșitul lunii septembrie

Susținătorii fostului candidat la Președinție au început să se adune în fața Arestului Central după încarcerarea acestuia, la 29 septembrie, iar manifestațiile au continuat în ultimele zile. Astfel, luni seara este a paisprezecea noapte consecutivă de proteste.

Protestatarii au scandat numele lui Călin Georgescu și au cerut eliberarea acestuia. În manifestațiile precedente au fost afișate inclusiv pancarte prin care participanții îl prezentau drept victima unei presupuse „persecuții politice” sau drept „deținut politic”.

Manifestațiile au generat și intervenții ale forțelor de ordine. Potrivit datelor comunicate de Jandarmeria Capitalei, până luni fuseseră aplicate 124 de amenzi de la momentul încarcerării lui Georgescu, valoarea totală a sancțiunilor depășind 100.000 de lei.

Tribunalul București se pronunță marți

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva unei decizii anterioare a Tribunalului București, care dispusese controlul judiciar.

Fostul candidat a solicitat acum înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Cererea a fost analizată luni, însă Tribunalul București a amânat pronunțarea pentru marți.

Tot luni, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru a participa la procedurile legate de perchezițiile informatice. Anchetatorii examinează dispozitive electronice ridicate anterior, între care telefoane, laptopuri și medii de stocare.

Georgescu este cercetat de DIICOT

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, investigația are în centru o presupusă schemă prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de milioane de euro în schimbul depunerii unei garanții. Prejudiciul indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că o parte din bani, respectiv 100.000 de euro, ar fi urmat să fie utilizată pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Aceste acuzații fac obiectul anchetei penale, iar fostul candidat beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Decizia așteptată marți de la Tribunalul București va stabili dacă Georgescu poate părăsi arestul preventiv în favoarea unei măsuri mai blânde sau dacă actuala măsură preventivă va fi menținută.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
George Simion insistă cu suspendarea lui Nicușor Dan: „Blochează Țara!”
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
Libertatea
Când începe Postul Crăciunului 2026? Zilele cu dezlegare la pește și ce alimente se consumă în Ajun
CSID
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor