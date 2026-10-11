Peste 200 de susținători ai lui Georgescu, la Arestul Central: „Zi de zi aici vom fi”

Este cea de-a 13-a noapte consecutivă de proteste la Arestul Central. La fel ca și în celelalte nopți, participanții la miting flutură steaguri și țin pancarte cu mesaje precum „România este a noastră, a poporului”, „Călin Georgescu este președinte”, dar și altele.

Pe imaginile surprinse de reporterul de la fața locului se vede cum un bărbat poartă o cruce la care este legat un drapel. Se strigă lozinci precum „Turul doi înapoi”, „Zi de zi aici vom fi” sau „Călin Georgescu este nevinovat”.

Spre deosebire de duminica trecută, numărul de participanți este de 10 ori mai redus. Atunci, au fost prezenți la miting peste 2.000. Deși mitingul a continuat în fiecare seară de când Georgescu a fost arestat preventiv, în 29 septembrie, în această săptămână, numărul de participanți s-a situat la un maxim de 300, luni noapte.

Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv în cadrul cercetărilor pentru dosarul de înșelăciune deschis de DIICOT, ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ”, i-ar fi promis afaceristului din Buzău, Răzvan Leu, intermedierea unei finanțări de 6 milioane de euro. Finanțarea nu s-a mai concretizat, potrivit Motivării deciziei date de Curtea de Apel București.

Georgescu, mesaj pentru susținătorii săi

Duminică seara, fostul candidat la prezidențiale, le-a transmis susținătorilor săi un mesaj:

„Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare. Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările”, se arată în postarea publicată de Călin Georgescu, pe Facebook.

Mesajul vine după ce soții Georgescu au fost supuși, în această săptămână, la patru zile consecutive de percheziții informatice, la sediul DIICOT. Scopul perchezițiilor a fost acela ca anchetatorii să urmărească traseul celor 1,1 milioane de euro, prejudiciul din dosarul în care Călin Georgescu este vizat.