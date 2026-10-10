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„Călin Georgescu este președinte” În jur de 200 de susținători, la Arestul Central

Sâmbătă seara, în jur de 200 de susținători ai fostului candidat la prezidențiale scandează la Arestul Central. Aceștia par să fie ceva mai motivați, după mesajul publicat, pe Facebook, de Călin Georgescu.
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Daiana RobOana Zvobodă
10 oct. 2026, 22:31, Social
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Aceștia se află, din nou, la Arestul Central, în cea de-a 12-a noapte a mitingului izbucnit după arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, în legătură cu dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, ce în vizează pe fostul candidat la prezidențiale.

În această seară, la fel ca în seara precedentă, dar și în alte seri, susținătorii săi scandează „Călin Georgescu este președinte”. Spre deosebire de celelalte seri, acum oamenii au de acasă mai multe steaguri, pe care le flutură vioi. În această seară și lozincile par scandate mai cu viață, deși numărul participanților este de 5 ori mai redus, spre deosebire de sâmbăta trecută, când au fost prezenți 1.000 de participanți și de 10 ori mai redus, în comparație cu duminica trecută, când au fost prezenți 2.000.

Georgescu, mesaj de recunoștință pentru susținătorii săi

Sâmbătă dimineața, Călin Georgescu a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care se declară recunoscător față de sprijinul arătat față de susținătorii săi. 

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, a transmis Georgescu sâmbătă, la puțin timp după miezul nopții.

Cu toate acestea, nu este cert cum a reușit Georgescu să posteze acest mesaj, dat fiind faptul că mai multe dispozitive electronice din locuința sa au fost percheziționate de procurorii DIICOT timp de patru zile consecutive, în această săptămână.

Scopul perchezițiilor informative a fost acela de a reface traseul celor peste 1,1 milioane de euro, pe care afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, ar fi trimis membrilor presupusului grup infracțional în care Georgescu „a fi avut un rol activ”, potrivit motivării Curții de Apel București, referitoare la admiterea arestării preventive, obținute de MEDIAFAX. Măsura a fost cerută de DIICOT.

Georgescu, vizat într-un dosar de înșelăciune

Fostul candidat la prezidențiale este cercetat de procurori, după ce acesta i-ar fi promis afaceristului din Buzău că îi va intermedia o linie de finanțare în valoare de 6 milioane de euro. Acesta l-ar fi avut complice pe un afacerist italian, numit Massimiliano Arena, ce deține Wealth Bank, definită drept o „rețea tranzacțională de bănci pirat” ce utiliza licențe offshore fictive, potrivit G4Media.

În motivarea deciziei de arestare preventivă, emisă de Curții de Apel București, judecătorii au invocat probe obținute de procurorii DIICOT precum un screenshot cu apeluri, mai multe mesaje pe WhatsApp, dar și un e-mail care atestă că Georgescu ar fi discutat cu afaceristul italian Massimiliano Arena, dar și cu Răzvan Leu, cel care a reclamat prejudiciul.

Procurorii au mai avut și probe ce atestă transferuri bancare în valoare totală de 1,1 milioane de euro, cu titlu de „garanție” care nu ar mai fi fost restituiți în totalitate.

De menționat este că Georgescu a susținut inițial că nu-l cunoaște pe afaceristul italian. La fel a procedat și-n cazul lui Horațiu Potra, cel care ar fi fost implicat ca agitator într-un protest după excluderea de la prezidențialele din 2024, de altfel, un alt dosar ce-l vizează pe Călin Georgescu.

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