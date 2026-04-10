România i-a luat locul Ucrainei ca principal furnizor de rapiță pentru Germania

Fermierii germani au recoltat mai multe semințe de rapiță în 2025 decât cu un an înainte. În ciuda creșterii ofertei interne, importurile de rapiță în prima jumătate a sezonului 2025/26 rămân puternice. În același timp, exporturile au depășit deja nivelurile de anul trecut.

Conform Oficiului Federal de Statistică, Germania a importat aproximativ 3,1 milioane de tone de rapiță în prima jumătate a anului de comercializare 2025/26, cu peste 4% mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. România a devenit cel mai mare furnizor, cu 873,4 mii de tone, plasând Ucraina de pe primul loc. Pentru comparație, livrările din România au totalizat doar 229,6 mii de tone din iulie până în decembrie 2024.

Creșterea importurilor este legată de o creștere bruscă a producției din România, care și-a dublat recolta și a stabilit un record. În același timp, rămâne neclar în ce măsură țara a acționat ca un nod de tranzit pentru rapița ucraineană.

Conform datelor oficiale, Ucraina a furnizat Germaniei aproximativ 752,5 mii de tone de rapiță – cu 39% mai puțin decât în ​​urmă cu un an. Unul dintre motivele scăderii ar putea fi taxele la export ale Ucrainei pentru rapiță, soia și floarea-soarelui, care au afectat recent piața europeană.

Franța, clasată pe locul trei printre furnizori, și-a majorat livrările la 477,1 mii de tone (+64%). Olanda, ca centru comercial cheie, și-a dublat volumele. După doi ani slabi, livrările din Canada și-au revenit, importurile au totalizat aproximativ 99,8 mii de tone în perioada iulie-decembrie 2025. Între timp, volumele din Polonia, Australia, Lituania, Republica Cehă și Belgia au scăzut.

Germania rămâne cel mai mare importator net de rapiță din UE, astfel încât exporturile, în ciuda unei recolte mai mari, rămân relativ mici. În prima jumătate a sezonului, țara a exportat aproximativ 64,1 mii de tone de rapiță, cu 87% mai mult decât anul trecut. Principalele destinații sunt țările UE, în special Polonia (34,6 mii de tone), Olanda (7,3 mii de tone) și Franța (5,2 mii de tone).