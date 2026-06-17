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Românii părăsesc Spania. Fenomenul demografic surpriză, analizat de El Pais

Într-o analiză de amploare publicată de ziarul El País, publicația trage un semnal de alarmă sub titlul „Comunitatea română din Spania este pe cale să se epuizeze". Jurnaliștii spanioli, pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INE), arată că numărul românilor din Spania a scăzut drastic cu 32% în ultimii ani din cauza valurilor masive de reîntoarcere în România sau a migrării spre alte țări din nordul Europei, un fenomen cu impact economic major pentru piața muncii iberică.
Românii părăsesc Spania. Fenomenul demografic surpriză, analizat de El Pais
Sorina Matei
17 iun. 2026, 14:35, Social
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Comunitatea românească din Spania este pe cale să se epuizeze. A doua cea mai mare comunitate de străini s-a micșorat cu aproape o treime din 2012. Lipsa locuințelor și pandemia au accelerat acest proces”, anunță astăzi influenta publicație El Pais.

Ziarul prezintă cazurile mai multor români care s-au întors din Spania în România, comunitatea românească fiind a doua cea mai importantă din Spania.

Comunitatea românească a scăzut cu 32%

El Pais notează că potrivit Institutului Național de Statistică (INE), comunitatea românească a scăzut cu 32% între 2012 și 1 ianuarie 2025 (ultima dată cu date definitive) și s-a redus de la aproape 897.203 de persoane – numărul maxim – la 609.270.

„Tendința continuă. Aproximativ 29.600 de cetățeni români au părăsit Spania între începutul lunii ianuarie 2025 și 1 aprilie a acestui an, conform datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică din Spania (INE).

În ciuda acestui fapt, aceștia reprezintă doar 8,8% dintre cetățenii născuți în străinătate care locuiesc în Spania, fiind pe locul doi după Maroc, cu 14%. Cu date mai puțin recente, echivalentul românesc al biroului spaniol de statistică raportează întoarcerea a 47.044 de cetățeni români din Spania în 2024, pe lângă cei 51.316 care s-au întors în anul precedent.

Care sunt motivele

„Practic, declinul economic din Spania din cauza pandemiei – Spania fiind a fost țara OCDE cu cea mai mare scădere a PIB-ului în 2020 din cauza loviturii aduse sectorului turistic – a accentuat o tendință de reimigrare în rândul unor români”, spune Dumitru Sandu, sociolog la Universitatea din București.

Sandu subliniază că creșterea salariilor și a beneficiilor sociale în România au fost alți factori care au încurajat revenirea lor în țară. Au existat și alții care s-au mutat în diferite țări din Europa de Nord. „Beneficiile familiale pentru copii și locuințe, precum și salariile mai mari, i-au determinat pe mulți să părăsească Spania”, spune expertul în fenomenele migrației, care prezice că plecarea lor va fi o lovitură puternică pentru economia spaniolă, deoarece „va pierde lucrători valoroși, atât calificați, cât și necalificați”.

Această tendință descendentă a numărului de rezidenți români în Spania continuă, deși acum este mai degrabă una treptată.

Numărul cererilor de ajutor familial de la Ministerul Muncii din România din partea familiilor originare din Spania a fost de aproape 10.000 anul trecut. În plus, conform unui sondaj realizat în 2023 de Cult Market Research, 59% dintre românii care locuiesc în Spania și-au dorit să se întoarcă, cu 11 puncte procentuale mai mult decât următoarele două țări: Italia și Germania.

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