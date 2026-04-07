Rusia și China au blocat rezoluția ONU care solicita utilizarea forței în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Consiliul de Securitate al ONU a respins o rezoluție care solicita utilizarea forței împotriva Iranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Rusia și China au respins-o, relatează Bloomberg . Unsprezece membri ai Consiliului de Securitate au votat în favoare, doi abținându-se.

Bahrain a redactat rezoluția. Aceasta prevede dreptul forțelor internaționale de a folosi „toate mijloacele necesare” pentru a asigura libera navigație în strâmtoare. Pe 3 aprilie, Rusia, China și Franța au blocat proiectul de rezoluție. Țările s-au opus formulării care autoriza măsuri prin forță.

Strâmtoarea Ormuz este o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din țările din Golful Persic. După lansarea operațiunii militare americane și israeliene pe 28 februarie, Iranul a blocat efectiv transportul maritim prin strâmtoare.

Teheranul a permit ulterior trecerea navelor țărilor prietene, inclusiv Rusia, China și India. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Iranul cu consecințe dacă acesta refuză să ajungă la un acord și să deblocheze Strâmtoarea Ormuz.

Emiratele Arabe Unite „regretă profund” eșecul Consiliului de Securitate de a adopta proiectul de rezoluție Ormuz

Misiunea Emiratelor Arabe Unite la ONU a anunțat că „regretă profund” „eșecul” consiliului de a „aproba un cadru clar pentru cooperarea internațională în vederea punerii capăt atacurilor ilegale și amenințărilor la adresa economiei globale ale Iranului”.