Rusia și China au blocat rezoluția ONU care solicita utilizarea forței în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Consiliul de Securitate al ONU a respins o rezoluție care solicita utilizarea forței împotriva Iranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Rusia și China au respins-o, relatează Bloomberg . Unsprezece membri ai Consiliului de Securitate au votat în favoare, doi abținându-se.
Bahrain a redactat rezoluția. Aceasta prevede dreptul forțelor internaționale de a folosi „toate mijloacele necesare” pentru a asigura libera navigație în strâmtoare. Pe 3 aprilie, Rusia, China și Franța au blocat proiectul de rezoluție. Țările s-au opus formulării care autoriza măsuri prin forță.
Strâmtoarea Ormuz este o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din țările din Golful Persic. După lansarea operațiunii militare americane și israeliene pe 28 februarie, Iranul a blocat efectiv transportul maritim prin strâmtoare.
Teheranul a permit ulterior trecerea navelor țărilor prietene, inclusiv Rusia, China și India. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Iranul cu consecințe dacă acesta refuză să ajungă la un acord și să deblocheze Strâmtoarea Ormuz.
Misiunea Emiratelor Arabe Unite la ONU a anunțat că „regretă profund” „eșecul” consiliului de a „aproba un cadru clar pentru cooperarea internațională în vederea punerii capăt atacurilor ilegale și amenințărilor la adresa economiei globale ale Iranului”.
„Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă tuturor, iar libertatea de navigație trebuie păstrată. Nicio țară nu ar trebui să aibă puterea de a închide arterele comerțului global și de a duce lumea în pragul calamității economice”, se arată într-un comunicat distribuit pe X.
„Faptul că Consiliul de Securitate nu a acționat nu diminuează urgența acestei crize sau hotărârea Emiratelor Arabe Unite”, a continuat acesta, adăugând că Emiratele Arabe Unite vor continua să insiste asupra eforturilor internaționale pentru a securiza navigația în strâmtoare.