Scandalul închiderii școlilor. Lider USR: „Nu trebuiau închise școlile azi în București... nu exista un temei real”

Liderul USR a afirmat că nu exista un temei real pentru a fi inchise școlile, pe baza datelor științifice de la momentul deciziei de ieri.

„Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București”, a scris Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Acesta susține că a fost o ”supra-reacție” care a afectat sute de mii de familii, cauzată în special de „sensibilitatea politică a viceprimarului Bucureștiului, care a preluat temporar atribuțiile de primar”.

„Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi”.

Cătălin Drulă este de părere că oamenii nu vor mai avea încredere în astfel de avertizări pe viitor și că „trebuie separată obsesia pentru imagine și “capital politic” de deciziile în interes public”.

„Un episod din care lecția este că deciziile trebuie luate la rece și științific. Pentru că da, câteodată, trebuie luate și măsuri extreme. Dar când e cazul. Acum nu era cazul”.