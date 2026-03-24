Secția pentru Procurori din CSM nu reușește, pentru a treia oară, să dea un aviz față de numirile lui Alex Florența și Marius Voineag, în funcțiile de procurori adjuncți ai DIICOT și PG

Și astăzi, ca și în săptămânile trecute, votul a fost unul de balotaj – de 3 la 3 – astfel încât avizul consultativ nu poate fi luat în considerare.

Secția pentru Procurori din CSM are obligația să supună la vot propunerile până când expiră termenul ca avizul consultativ să fie trimis, conform legii, ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Radu Marinescu: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz”

În emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, ministrul Radu Marinescu a declarat că „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz”.

„Dacă această situație s-ar perpetua până la momentul la care ar trece cele 30 de zile rezervate CSM pentru a da un aviz. Dacă nu se poate da un aviz, pentru că există această situație de balotaj, situația juridică este sinonimă cu lipsa unui aviz. Pe mine nu mă încurcă și nu mă descurcă nimic, atât timp cât mă țin strict de procedură, de regulile legale. Dacă nu există un aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide. În toate decide domnul președinte până la urmă, evident”, spune Radu Marinescu, fiind de întrebat de situația din CSM în care Secția de Procurori au exprimat un vot de 3 voturi pentru și 3 împotrivă în cazul Alex Florența și Marius Voineag.

„Trebuie să fie din nou intervievați de ministrul Justiției. Așteptăm hotărârile Secției de Procurori”

Zilele trecute, Secția de Procurori din CSM i-a avizat negativ ( cu un vot de 5 împotrivă și 1 pentru ) și pe Marinela Mincă, pentru funcția de adjunct al DNA, dar și pe Cristina Chiriac, nominalizată pentru șefia Parchetului General, și Gill Iacobici, pentru poziția de adjunct al DIICOT.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat în OFF The Record, pe Mediafax, și această situație:

„Iar la cei avizați negativ, legea spune că trebuie să fie din nou intervievați de ministrul Justiției. Așteptăm hotărârile Secției de Procurori. Pentru că eu la Secția de Procurori n-am trimis o propunere subiectivă. Eu am trimis o propunere bazată pe argumente concrete și sunt pagini întregi de motivare, de ce am considerat că o persoană este potrivită, a fost o comisie și la noi. Din comisie au făcut parte și colegi procurori. Am avut un psiholog, am avut un expert în management. Deci, sunt niște propuneri motivate. Și de la CSM vom primi probabil niște hotărâri motivate, vom vedea care sunt motivele și vom pune întrebări candidaților ca să verificăm toate cele aspecte să nu rămână nimic neverificat”.

Până în prezent, în procedura de numire a șefilor marilor parchete, doar procurorii Viorel Cerbu și Codrin Miron au primit vot în unanimitate pozitiv, de la 6 la 0, pentru ca aceștia să ocupe șefiile DNA și DIICOT.