Simona Halep revine pe teren la Chișinău, într-un meci demonstrativ, la mai bine de un an de la retragere

Simona Halep a acceptat invitația organizatorilor din Chișinău de a participa la ceremonia oficială de deschidere a noului complex sportiv, Centrul Național de Tenis din Chișinău.

Meciul va include un meci demonstrativ de dublu mixt. Halep va forma echipa cu Radu Albot, fost număr 39 în clasamentul ATP și cel mai bine clasat jucător din istoria tenisului moldovean.

Cei doi vor juca împotriva unei echipe formate din Lia Belibova și Juan Martín del Potro. Del Potro a câștigat US Open în 2009, și a ajuns în semifinale la Roland Garros în 2009 și 2018, și la Wimbledon în 2013. Sportivul s-a retras din activitate în 2022.

Natalia Belibova, secretar general al Federației Naționale de Tenis a Republicii Moldova, a spus: „Meciul va fi desfășurat pe terenul de zgură al centrului. Vom avea tribune pentru mai mult de o mie de spectatori. Partida va fi de maximum 3 seturi și sperăm să fie spectaculoasă”, citată de ProSport.

Două zile mai târziu, pe 25 mai, va începe Moldova Open ATP Challenger 100, găzduit de Centrul Național de Tenis.