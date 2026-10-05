Sondaj Reuters: Cota de încredere a lui Donald Trump atinge un minim istoric

Rata de aprobare a președintelui Donald Trump se menține la 32%, același nivel înregistrat în sondajul realizat în septembrie. Acesta reprezintă cel mai scăzut nivel al popularității lui Trump în cariera sa politică, conform datelor prezentate de Reuters.

Alegătorii hispanici, care au contribuit la victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din 2024, par să se îndepărteze de președinte.

Comunitatea hispanică își retrage masiv susținerea

Doar 24% dintre americanii hispanici care au participat la cercetare susțin activitatea lui Trump la Casa Albă, cel mai redus nivel de susținere înregistrat în oricare dintre cele două mandate ale acestuia.

În 2024, Trump a obținut aproape jumătate din voturile alegătorilor hispanici, în creștere față de aproximativ o treime în 2020. Potrivit sondajului, sprijinul pentru președinte a scăzut însă în ultimele luni, pe fondul dificultăților economice și al inflației ridicate.

Scăderea popularității lui Trump se reflectă și în intenția de vot a alegătorilor hispanici pentru alegerile intermediare de luna viitoare. Doar 26% dintre alegătorii hispanici înregistrați intenționează să voteze pentru candidații republicani, în timp ce 52% spun că vor susține candidații democrați.

Sondajul de opinie Reuters/Ipsos a fost realizat online, la nivel național, pe un eșantion reprezentativ de 4.506 adulți americani, marja de eroare fiind de aproximativ două puncte procentuale.