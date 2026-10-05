Prima pagină » Știrile zilei » Sondaj Reuters: Cota de încredere a lui Donald Trump atinge un minim istoric

Sondaj Reuters: Cota de încredere a lui Donald Trump atinge un minim istoric

Popularitatea președintelui american Donald Trump a ajuns la un minim istoric, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Doar 32% dintre americani aprobă modul în care Trump își exercită funcția, în timp ce sprijinul în rândul alegătorilor hispanici a scăzut la 24%.
Sondaj Reuters: Cota de încredere a lui Donald Trump atinge un minim istoric
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
05 oct. 2026, 22:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rata de aprobare a președintelui Donald Trump se menține la 32%, același nivel înregistrat în sondajul realizat în septembrie. Acesta reprezintă cel mai scăzut nivel al popularității lui Trump în cariera sa politică, conform datelor prezentate de Reuters

Alegătorii hispanici, care au contribuit la victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din 2024, par să se îndepărteze de președinte. 

Comunitatea hispanică își retrage masiv susținerea

Doar 24% dintre americanii hispanici care au participat la cercetare susțin activitatea lui Trump la Casa Albă, cel mai redus nivel de susținere înregistrat în oricare dintre cele două mandate ale acestuia. 

În 2024, Trump a obținut aproape jumătate din voturile alegătorilor hispanici, în creștere față de aproximativ o treime în 2020. Potrivit sondajului, sprijinul pentru președinte a scăzut însă în ultimele luni, pe fondul dificultăților economice și al inflației ridicate.  

Scăderea popularității lui Trump se reflectă și în intenția de vot a alegătorilor hispanici pentru alegerile intermediare de luna viitoare. Doar 26% dintre alegătorii hispanici înregistrați intenționează să voteze pentru candidații republicani, în timp ce 52% spun că vor susține candidații democrați. 

Sondajul de opinie Reuters/Ipsos a fost realizat online, la nivel național, pe un eșantion reprezentativ de 4.506 adulți americani, marja de eroare fiind de aproximativ două puncte procentuale. 

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Luca Niculescu, primele declarații după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor