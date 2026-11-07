„Spaima parcurilor fotovoltaice” din Franța: Șase români, arestați după ce au furat 500 de kilometri de cabluri

Parchetul din Bordeaux a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, punerea sub acuzare a șase cetățeni români, cu vârste cuprinse între 19 și 45 de ani, suspectați că fac parte dintr-o rețea specializată în furtul cablurilor de cupru din centrale fotovoltaice, relatează Le Figaro, citând AFP.

Potrivit procurorului Renaud Gaudeul, ancheta, deschisă în luna august, a permis identificarea a 13 furturi comise în parcuri fotovoltaice din departamentele Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente, Charente-Maritime și Gers.

În total, suspecții ar fi sustras peste 500 de kilometri de cabluri, o cantitate impresionantă de material utilizat în infrastructura de producere a energiei electrice.

Cei șase români au fost reținuți pe 3 noiembrie, în departamentul Gironde. Vineri, 6 noiembrie, au fost puși sub acuzare pentru furt în bandă organizată și participare la o asociere infracțională în vederea pregătirii unor infracțiuni.

Toți cei șase au fost plasați în arest preventiv.

Peste 400 de furturi de cabluri din cupru, în numai nouă luni

Cazul face parte dintr-un fenomen infracțional tot mai extins în Franța, unde creșterea prețului cuprului a transformat infrastructura electrică într-o țintă pentru grupările de hoți.

Potrivit Parchetului din Bordeaux, peste 400 de furturi de cabluri din cupru au fost înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026 numai în zonele aflate în competența jandarmeriei din regiunea Nouvelle-Aquitaine.

Furturile afectează nu doar producătorii de energie regenerabilă, ci și operatorii de telecomunicații, distribuitorii de electricitate și rețelele de încărcare a automobilelor electrice.

Pagubele provocate de asemenea infracțiuni nu se limitează la valoarea metalului sustras. Companiile suportă și costurile înlocuirii cablurilor, ale reparațiilor și ale întreruperii funcționării instalațiilor.

Alte rețele destructurate în Franța. Sute de tone de cupru furate

În septembrie 2026, autoritățile franceze au anunțat destructurarea unei alte grupări specializate în furtul metalelor, după ce o companie din Haute-Savoie a reclamat dispariția a 15 tone de cupru, evaluate la aproximativ 200.000 de euro.

Tot în septembrie, doi bărbați au fost arestați într-o anchetă privind atacarea a 16 instalații ale operatorului de electricitate Enedis, în mai multe departamente din sud-estul Franței. Prejudiciul a fost estimat la 500.000 de euro.

Un caz de amploare a fost descoperit și în sectorul telecomunicațiilor. În iunie, autoritățile judiciare din Nancy au anunțat destructurarea unei rețele suspectate de peste 100 de furturi de cabluri aparținând operatorului Orange. Anchetatorii au estimat că aproximativ 500 de tone de cupru au fost sustrase de la începutul anului 2025, pentru o valoare de circa 2,7 milioane de euro.

Valul de furturi lovește și stațiile de încărcare a mașinilor electrice

Potrivit unui bilanț publicat la începutul lunii noiembrie de asociația operatorilor Charge France aproximativ 850 de stații de încărcare a automobilelor electrice au fost vizate de furturi de cabluri de la începutul anului 2026.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 18 milioane de euro, deoarece distrugerea echipamentelor și scoaterea stațiilor din funcțiune generează costuri mult mai mari decât valoarea cuprului recuperat de infractori.

Datele oficiale ale Jandarmeriei franceze arată că numărul furturilor de cabluri metalice înregistrate la nivel național a crescut de la 4.761 în 2022 la 5.603 în 2025.

Autoritățile franceze au intensificat investigațiile împotriva grupărilor organizate, în condițiile în care furturile de cupru provoacă pierderi economice importante și perturbă funcționarea unor servicii esențiale.