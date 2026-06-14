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Susținere din PSD pentru premierul desemnat Adrian Veștea. Ce au transmis social democrații

Premierul desemnat Adrian Veștea a primit susținere din PSD, în urma nominalizării sale făcute de președintele Nicușor Dan.
Susținere din PSD pentru premierul desemnat Adrian Veștea. Ce au transmis social democrații
Ioana Târziu
14 iun. 2026, 10:58, Politic
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Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, duminică, despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, că acesta reprezintă „un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile”.

Obiectivul principal al PSD, „susținerea guvernării pro-occidentale”

„Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”, a transmis deputatul.

Nominalizarea lui Veștea „vine într-un moment politic dificil. Tocmai de aceea, considerăm că orice propunere care poate contribui la constituirea unei formule de guvernare viabile, capabile să genereze o majoritate parlamentară stabilă, trebuie analizată cu responsabilitate și seriozitate”, a precizat Fifor.

„Rămânem în așteptarea prezentării programului de guvernare și a priorităților asumate de premierul desemnat. Evaluarea noastră finală va avea în vedere compatibilitatea acestui program cu valorile noastre politice, cu angajamentele pro-occidentale asumate și, mai ales, cu capacitatea reală de a răspunde provocărilor economice și sociale cu care se confruntă România”, a mai adăugat deputatul.

„Vor fi convocate forurile de conducere ale partidului”

„Având în vedere că această nominalizare a fost făcută fără consultări prealabile cu formațiunea noastră, vom convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice”, a concluzionat Mihai Fifor.

De asemenea, premierul desemnat Adrian Veștea a primit susținere și din partea fostului ministru al transporturilor, Ciprian Șerban.

„Poziția PSD rămâne neschimbată”

„Poziția PSD rămâne neschimbată: susținem formarea unui guvern pro‑occidental, bazat pe un parteneriat solid și transparent”, a transmis Șerban.

Însă, el a menționat că „ne menținem rezervele față de o formulă de guvernare care ar include participarea domnului Ilie Bolojan, propunere avansată în afara consultărilor cu partidul nostru”.

Fostul ministru a precizat că „vom analiza această nominalizare în forurile de conducere ale PSD, în raport cu programul de guvernare și cu șansele reale de a construi o majoritate stabilă”.

„Obiectivul nostru rămâne același: o guvernare responsabilă, capabilă să răspundă intereselor României într-un moment politic critic”, a concluzionat Ciprian Șerban.

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