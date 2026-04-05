Tragedie în Spania: Fost toreador, ucis de un taur în culisele arenei din Málaga

O zi care trebuia să fie una de sărbătoare pentru fanii corridei s-a transformat într-o tragedie națională în Spania. Fostul luptător de tauri Ricardo Ortiz (51 de ani) și-a pierdut viața vineri seară, după ce a fost atacat de un taur chiar în țarcurile arenei „La Malagueta” din Málaga.
Sursa foto: Hepta
Mădălina Dinu
05 apr. 2026, 12:07, Știri externe

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc în jurul orei 19:40, în timpul pregătirilor pentru celebra „Corridă Picassiana”, programată pentru Sâmbăta Mare. Ortiz, care după retragerea din activitatea sportivă lucra ca personal administrativ al arenei (continuând o tradiție de familie), se ocupa de descărcarea și gestionarea animalelor, scrie La Vanguardia.

Potrivit primelor informații, un taur care urma să fie tratat pentru o rană ușoară s-a năpustit pe neașteptate asupra sa. Ortiz nu a avut timp să se ferească, suferind o lovitură de corn extrem de puternică, care i-a provocat decesul aproape instantaneu.

O viață dedicată arenei

Ricardo Ortiz nu era un nume străin în lumea corridei. Născut într-o familie cu tradiție (tatăl său fiind, de asemenea, toreador), Ortiz a debutat în anii ’80. În tinerețe, a câștigat prestigiosul trofeu „Zapato de Oro” (Pantoful de Aur).

A devenit matador „cu acte în regulă” în 1994, într-o ceremonie desfășurată în Ecuador, și a luptat ulterior în celebra arenă „Las Ventas” din Madrid. După retragerea de la începutul anilor 2000, acesta a rămas aproape de fenomen, lucrând în spatele scenei la arena din orașul său natal.

Decesul, anchetat ca accident de muncă

Poliția Națională din Spania a deschis o anchetă, cazul fiind tratat în prezent ca un accident de muncă. Brigada de Omucideri analizează dacă au fost respectate toate protocoalele de siguranță în timpul manipulării animalului.

Comunitatea taurină din Spania și organizatorii evenimentului au transmis mesaje de condoleanțe familiei, descriindu-l pe Ortiz ca pe o persoană „extrem de respectată și iubită”. În ciuda tragediei, corrida programată pentru sâmbătă, la care participă nume mari precum Juan Ortega și Pablo Aguado, va rămâne un moment de omagiu adus fostului matador.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor