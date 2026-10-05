Trapperul Ian, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane

Incidentul a avut loc în timpul concertului susținut de trapper la Arenele Romane.

Imaginile cu momentul în care urinează pe scenă au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale.

Duminică, trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore, după ce Poliția a administrat probe în dosarul deschis în urma incidentului de la concertul de la Arenele Romane.

Polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile și au început verificările. Potrivit Poliției Capitalei, fapta ar putea intra în categoria infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri.

Luni, Poliția Capitalei a renunțat că artistul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.