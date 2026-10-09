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Trapperul Ian își cere scuze că a urinat pe scenă. „Nu am avut niciodată nicio intenție negativă”

Trapperul Ian și-a cerut scuze după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane, spunând că nu a avut niciodată vreo intenție negativă. Artistul a transmis că nu s-a gândit că sunt minori acolo și că a „acționat din impuls”.
Trapperul Ian își cere scuze că a urinat pe scenă. „Nu am avut niciodată nicio intenție negativă”
Sursa foto: Instagram/nusuntian
Ioana Târziu
09 oct. 2026, 09:38, Social
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În cadrul unor filmulețe încărcate pe story-ul de pe Instagram, trapperul Ian a adresat momentul în care a urinat în timpul unui concert de la Arenele Romane.

„Nu am avut niciodată nicio intenție negativă față de oamenii de acolo, față de fanii mei, față de muncă, altcuiva. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta”, a spus artistul.

„Pur și simplu am acționat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo, pur și simplu nu mi-a venit în cap”, a continuat el.

El și-a motivat gestul prin faptul că publicul „nu prea mai e alcătuit din minori” și prin faptul că „a fost un fel de caterincă”.

„Am numărat acordurile parentale, au fost în jur de 300 de minori și pur și simplu nu mi-a venit în cap toată treaba asta. Nu m-am gândit, efectiv, știu că sunt idiot, dar nu m-am gândit”, a explicat trapperul.

„Îmi pare rău de toată situația asta pe care am creat-o și față de copiii minori care erau acolo, față de mame, față de echipa care a strâns după mine, față de colegii, artiștii care mai erau acolo, față de Edi, care nu vreau să sufere din cauza acțiunilor mele și să aibă cariera lui de suferit din cauza că am fost eu idiot”, a spus Ian.

El a mai precizat că își asumă cele întâmplate, „și pe cale legală sufăr consecințe”.

„Vă asigur că nu se mai întâmple niciodată chestia asta, mi-am învățat lecția”, a conchis artistul.

În urma momentului de pe scenă, trapperul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii Secției 14 din București s-au sesizat din oficiu după ce au văzut imaginile.

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