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Trei bărbați au murit într-un rezervor de apă pe un șantier din Portugalia. Victimele ar fi români, potrivit autorităților

Trei muncitori în construcții au fost găsiți morți luni într-un rezervor de apă la o reședință privată din apropiere de Loulé, în sudul Portugaliei. Potrivit autorităților, ar fi vorba despre români.
Trei bărbați au murit într-un rezervor de apă pe un șantier din Portugalia. Victimele ar fi români, potrivit autorităților
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
12 oct. 2026, 22:55, Știri externe
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Cei trei bărbați au fost găsiți morți într-un rezervor de apă unde efectuau lucrări de hidroizolație, a explicat un purtător de cuvânt al jandarmeriei.

Aceștia au murit la fața locului, în ciuda mai multor încercări de resuscitare, potrivit AFP.

Autoritățile au transmis că cei trei bărbați ar fi români.

Potrivit jandarmilor, incidentul ar fi un accident produs la locul de muncă.

La momentul actual, cauzele exacte ale producerii tragediei sunt încă necunoscute.

Inspectorii de muncă erau așteptați să viziteze locul accidentului pentru a stabili circumstanțele accidentului, potrivit sursei citate.

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