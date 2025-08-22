Trei specii noi au fost adăugate pe lista celui mai înalt mamifer din lume

Girafele sunt unele dintre cele mai distincte și îndrăgite creaturi din lume, considerate întotdeauna a fi o singură specie.

Nu este prima dată când cercetătorii sugerează că există patru specii ale acestor giganți care se plimbă pe planeta noastră, dar ultima evaluare confirmă oficial acest lucru.

Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie?

Oamenii de știință au comparat dimensiunea craniului și forma capului diferitelor girafe și au concluzionat că există suficientă diversitate genetică pentru ca cele patru grupuri să fie considerate specii diferite, potrivit BBC.

Cercetătorii au analizat caracteristicile naturale din Africa, precum deșerturile, râurile și văile, care ar fi putut separa animalele în trecut, ceea ce înseamnă că acestea au evoluat separat unele de altele.

Girafa sudică

Faceți cunoștință cu girafa sudică, una dintre speciile recent recunoscute.

Această girafă trăiește în Africa de Sud, Angola, sudul Botswanei, Namibia, sudul Zimbabwe, Zambia și sud-vestul Mozambicului.

Două râuri (Kunene și Zambezi) și pădurile tropicale din bazinul Congo au separat probabil animalele de alte girafe.

Girafa reticulată

A doua specie nouă este girafa reticulată.

Această girafă trăiește în savanele deschise și în pășunile împădurite din Kenya, Somalia și Etiopia.

Oamenii de știință cred că râul Tana, munții și orașele Etiopiei au separat acest animal de alte girafe din nordul regiunii.

Este, de asemenea, un animal migrator, ceea ce înseamnă că ar fi putut trece pe lângă alte girafe când ar fi putut să se încrucișeze.

Girafa nordică

A treia specie pe care o putem recunoaște oficial este girafa nordică.

Acest animal trăiește în vestul Etiopiei, centrul și vestul Kenyei, estul Sudanului de Sud și Uganda.

Oamenii de știință spun că râul Nil și lacul Victoria, precum și modelul său de migrație, au separat această girafă de celelalte.

Girafa Masai

A patra și ultima specie este frumoasa girafă Masai, cu blana sa distinctivă cu model de frunze.

Ea trăiește în Kenya, Tanzania și Uganda, separată de girafa nordică de Lacul Victoria și de Nil.

Deși modelul său pare să indice că ar putea fi un indicator al unei specii separate, oamenii de știință spun că blana variază chiar și în cadrul unei singure populații de girafe și pe măsură ce animalele îmbătrânesc.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) afirmă că identificarea diferențelor genetice este „vitală” pentru conservarea și gestionarea populațiilor de girafe.

„Cu cât înțelegem mai precis taxonomia girafelor, cu atât suntem mai bine pregătiți să le evaluăm starea și să implementăm strategii eficiente de conservare”, a declarat coautorul raportului, Michael Brown, de la IUCN.

Ca specie unică, girafa a fost clasificată ca vulnerabilă la extincție, deși unele dintre subspecii erau în creștere numerică.

IUCN va reevalua acum vulnerabilitatea celor patru noi specii și a subspeciilor lor și spune că speră să protejeze mai bine aceste animale maiestuoase cu ajutorul noilor informații.