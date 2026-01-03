Trump: Forțele Armate ale SUA au desfășurat o operațiune militară extraordinară în Caracas

Donald Trump a afirmat că Statele Unite au lansat, în cursul nopții, o operațiune militară „extraordinară” în capitala Venezuelei, descrisă de liderul de la Casa Albă drept una dintre cele mai puternice demonstrații de forță militară americană de la Al Doilea Război Mondial.

Potrivit declarațiilor sale, armata americană a acționat pe uscat, pe mare și din aer, lovind o bază militară fortificată din centrul orașului Caracas.

Trump a spus că toate capacitățile militare venezuelene au fost neutralizate și că Nicolas Maduro a fost capturat împreună cu soția sa, Cilia Flores.

Președintele SUA a afirmat că cei doi ar urma să fie judecați în Statele Unite, într-un dosar deschis la New York, pentru acuzații de narco-terorism.

Trump a susținut că operațiunea s-a desfășurat fără pierderi în rândul forțelor americane și fără distrugerea vreunui echipament militar.

În discursul său, Trump a comparat această acțiune cu alte operațiuni militare ale SUA, precum cele împotriva lui Qassem Soleimani și Abu Bakr al-Baghdadi, și a spus că nicio altă țară nu ar fi putut realiza o astfel de intervenție.

Donald Trump a mai declarat că Statele Unite vor rămâne în Venezuela „până la o tranziție sigură și controlată” a puterii și că administrația americană intenționează să sprijine relansarea industriei petroliere venezuelene, prin implicarea unor mari companii americane.