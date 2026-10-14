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„Ucis pe trecerea de pietoni”. Cum a murit fostul senator PSD Timotei Stuparu, la 75 de ani

Fostul parlamentar social-democrat Timotei Stuparu, în vârstă de 75 de ani, a fost „ucis pe trecerea de pietoni”. Anunțul morții sale a fost făcut miercuri, în ședința de plen a Senatului.
„Ucis pe trecerea de pietoni”. Cum a murit fostul senator PSD Timotei Stuparu, la 75 de ani
Sursa foto: Camera Deputaților / Stuparu Timotei
Ioana Târziu
14 oct. 2026, 17:04, Politic
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Timotei Stuparu a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”, a anunțat miercuri senatorul PSD Robert Cazanciuc, în cadrul ședinței de plen a Senatului, notează Gândul.

Stuparu a fost deputat FSN de Teleorman în 1990-1992, după ce a condus CJ Teleorman în 1992-1996.

El a condus și filiala județeană FSN/PDSR Teleorman în 1990-1996.

În perioada 2000-2004, Timotei Stuparu a fost deputat PSDR de Teleorman. În perioada 2012-2016 a fost senator PSD de Teleorman.

Senatorii au ținut miercuri un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg.

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