„Ucis pe trecerea de pietoni”. Cum a murit fostul senator PSD Timotei Stuparu, la 75 de ani

Timotei Stuparu a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”, a anunțat miercuri senatorul PSD Robert Cazanciuc, în cadrul ședinței de plen a Senatului, notează Gândul.

Stuparu a fost deputat FSN de Teleorman în 1990-1992, după ce a condus CJ Teleorman în 1992-1996.

El a condus și filiala județeană FSN/PDSR Teleorman în 1990-1996.

În perioada 2000-2004, Timotei Stuparu a fost deputat PSDR de Teleorman. În perioada 2012-2016 a fost senator PSD de Teleorman.

Senatorii au ținut miercuri un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg.