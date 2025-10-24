UE va face o nouă analiză a impactului schimbării orei: Când ar putea fi adoptată decizia

Inițiativa Guvernului spaniol de a propune Uniunii Europene încetarea schimbării orei sezonale readuce în discuție o cerere pe care Parlamentul European a pus-o pe masă acum mai bine de șase ani. Astăzi, negociatorul-șef pe această temă consideră clar că motivele istorice din spatele avansării și decalării ceasurilor nu mai au sens în prezent.

Este vorba despre europarlamentarul social-democrat suedez Johan Danielsson, care de la propunerea inițială a Bruxelles-ului din 2018 de a pune capăt schimbării orarului, a avut timp să fie numit negociator-șef al „dosarului” în 2019, să părăsească Parlamentul European pentru a deveni ministru al Locuințelor în țara sa în 2021, să revină în Eurocameră la alegerile din 2024 și să reia această responsabilitate.

„Spania este una dintre cele mai mari țări din Uniunea Europeană și, având în vedere că președintele Sánchez este, de asemenea, unul dintre cei mai puternici lideri din Uniunea Europeană, sper ca acesta să fie impulsul care ne va face să avansăm”, a declarat Danielsson într-un interviu pentru EFE.

Europarlamentul este pregătit să negocieze cu țările Uniunii Europene încă din 2019, dar lipsa de consens între guverne a blocat subiectul în Consiliul Uniunii Europene. Pentru a aproba o poziție de negociere este necesar acordul a 55% din cele 27 de țări, care, la rândul lor, să reprezinte 65% din populație.

20% din populație se îmbolnăvește din cauza schimbării orei

„Toate țările ar trebui să dorească să avanseze în această privință. Știm că cel puțin 20% din populație se îmbolnăvește din cauza schimbării orei, în principal copii, vârstnici și bolnavi cronici. În același timp, toate beneficiile schimbării orei sezoniere și economiile de energie nu se mai aplică în societățile noastre moderne. Nu mai există motive pentru a menține schimbarea orei”, a explicat el.

Danielsson a găsit un aliat în comisarul european pentru Transporturi, grecul Apostolos Tzizikostas, care dorește să efectueze un nou studiu de impact pentru a aduce concluziile la masa miniștrilor europeni în sprijinul propunerii originale a Bruxelles-ului din 2018, ca strategie de „reluare a negocierilor”.

„Poate că acest lucru, în combinație cu impulsul lui Sánchez, este ceea ce avem nevoie”, a mărturisit negociatorul-șef.

Deși componența Parlamentului European s-a schimbat mult față de cea care în 2019 a aprobat cu o largă majoritate mandatul de negociere al Eurocamerei, Danielsson s-a declarat convins că hemiciclul este în continuare în favoarea încetării schimbării orarului sezonier.

Decizia ar putea fi adoptată rapid

Dacă statele membre reușesc să ajungă la un acord asupra unei poziții de negociere, Parlamentul ar fi gata să negocieze și să ajungă rapid la un acord, a spus el.

„Apoi va trebui să discutăm despre care ar fi perioada de tranziție pentru sistemele energetice, sloturile aeroportuare și altele, pentru a face acest lucru într-un mod coordonat. Dar decizia în sine poate fi rapidă”, a considerat el.

Întrebat despre motivele blocajului dintre statele membre, europarlamentarul recunoaște că guvernele au de luat o decizie mai complexă deoarece, pe lângă abolirea în sine, trebuie să decidă și împreună în ce fus orar va rămâne fiecare.

„Nu putem ajunge la un mozaic de fusuri orare în Europa. De aceea are sens să le ia puțin mai mult timp, dar șase ani este ridicol, trebuie să avansăm”, a insistat el.

UE va face o nouă analiză a impactului schimbării orei

Comisia Europeană va lucra la o nouă analiză a impactului schimbării orei pentru a încerca să deblocheze situația dintre statele membre și să pună capăt acestei practici, pe care comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a calificat-o joi drept „o sursă de complicații inutile”.

Într-o dezbatere în Parlamentul European, Tzitzikostas a salutat faptul că Guvernul spaniol „și-a demonstrat motivația” de a avansa către încetarea schimbărilor orare sezoniere și că mai multe state membre s-au declarat în favoarea ideii.

Pentru a fi adoptată, este necesar acordul a 55% din cele 27 de țări, care să reprezinte 65% din populație.

„Comisia Europeană a decis să efectueze o nouă analiză printr-un studiu detaliat la care lucrăm chiar acum pentru a sprijini decizia viitoare pe această chestiune. Europenii vor să acționăm și obiectivul meu este să avansăm: a sosit momentul să încetăm să schimbăm ora în fiecare an”, a declarat comisarul în fața Parlamentului European.

Comisarul grec s-a referit la această practică drept „un sistem care ne afectează pe toți, ne frustrează pe majoritatea și (…) nu mai servește niciunui scop”, deoarece digitalizarea și schimbările tehnologice au eliminat economiile de energie care se obțineau atunci când sistemul a fost introdus.

„A devenit o sursă de complicații inutile pentru societate. Uitați-vă la sectorul transporturilor: operatorii trebuie să ajusteze orele de sosire și plecare de două ori pe an, cu prețul confuziei și frustrării pasagerilor. Nimeni nu ar trebui să fie obligat prin lege să experimenteze o schimbare de oră în viața de zi cu zi, mai ales când știm că dăunează sănătății oamenilor”, a avertizat el.

Unanimitate între europarlamentari

Între europarlamentari, grupurile au demonstrat o unanimitate neobișnuită în favoarea ca Uniunea Europeană să pună capăt dublei schimbări de oră anuale: din partea Partidului Popular European, estonianul Jüri Ratas a sugerat că decizia ar putea fi mai simplă dacă toate țările UE rămân în fusul orar în care sunt deja și pur și simplu aleg, într-un mod coordonat, ora de vară sau ora de iarnă.

Pentru socialistul suedez Johan Danielsson, negociatorul-șef al Eurocamerei pe această temă, inițiativa Guvernului spaniol „ar trebui să fie un semnal clar pentru Consiliu (țările) că a venit timpul să acționeze”. „Știu că acest lucru necesită coordonare între țări pentru a evita un mozaic de fusuri orare, dar este o chestiune pe care ar trebui să o putem rezolva”, a îndemnat el.

Din extrema dreaptă a hemiciclului, francezul Julien Leonardelli (Patrioți pentru Europa) și lituanianul Aurelijus Veryga (Conservatorii și Reformiștii Europeni) au subliniat incapacitatea Comisiei de a duce la bun sfârșit această propunere ca o demonstrație că Uniunea Europeană nu își ascultă cetățenii.

Din rândurile liberalilor, germanul Joachim Streit a recitat un poem de câteva minute pentru a îndemna UE să avanseze către încetarea acestei practici: „Să economisim energie era planul, dar ce am economisit? Sincer, ‘nah’”, a declamat el.

Din partea Verzilor, deputata spaniolă Ana Miranda, din partea partidului galician BNG, a explicat cazul Galiciei și diferența de două ore dintre ora solară și ora reală care îi afectează pe cetățeni, precum și beneficiile pe care le-ar aduce o ajustare.