Un bărbat și pisica sa, virali pe internet după ce au pornit cu barca din Oregon spre Hawaii

Oliver Widger, 29 de ani, a renunțat la jobul său de manager la o companie de anvelope și a pornit într-o aventură pe mare care i-a adus peste un milion de urmăritori pe TikTok și Instagram.

„Lumea e cam nasoală și nu cred că sunt singurul care simțea asta în legătură cu munca mea”, a explicat Widger pentru Associated Press, din mijlocul Pacificului.

„Poți câștiga 150.000 de dolari pe an și totuși să simți că abia te descurci. Cred că oamenii s-au săturat să muncească din greu pentru nimic”.

Motivat de un diagnostic primit în urmă cu patru ani, care prezenta risc de paralizie, tânărul și-a dat demisia „fără bani, fără plan” și cu datorii de 10.000 de dolari. Și-a lichidat fondul de pensie, a cumpărat o barcă de 50.000 de dolari, a învățat singur să navigheze folosind tutoriale de pe YouTube și a plecat în aprilie din Oregon spre Hawaii.

Sub numele „Sailing with Phoenix”, Widger împarte pe rețelele sociale videoclipuri cu el și pisica sa luptându-se cu valurile, bucurându-se de apusuri spectaculoase sau reparând avarii ale ambarcațiunii. Aventura sa include întâlniri cu delfini, descoperirea peștilor zburători pe punte și perioade fără niciun semn de viață zile întregi.

Călătoria nu a fost lipsită de pericole – cârma s-a stricat, iar barca s-a înclinat într-o parte timp de trei ore în timpul reparațiilor.

Într-o altă ocazie, s-a încuiat din greșeală în compartimentul motorului.

One of the coolest and most inspiring things happening right now on the internet. Oliver gave up everything to sail across the Pacific Ocean from Oregon to Hawaii with his cat.

You should shake up everything in your life at least once to do something you dream of doing.

You can… pic.twitter.com/j64xUkz0km

— Jessie Hikes 🇺🇸 🌲 (@TrailTimeJessie) May 10, 2025