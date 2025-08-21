Google susține că modelul său AI Gemini folosește doar „cinci picături de apă” pentru o interogare

Compania susține că aceste cifre reprezintă un consum mult mai mic decât în studiile anterioare, datorită îmbunătățirilor de eficiență implementate în ultimul an.

Compania mai afirmă că între mai 2024 și mai 2025 a redus de 33 de ori consumul de energie pentru o interogare și amprenta de carbon de 44 de ori.

Totuși, experții în mediu spun că estimările Google omit date esențiale și creează o imagine incompletă, potrivit publicației de specialitate The Verge.

Un aspect important ignorat este consumul indirect de apă asociat producției de energie necesare centrelor de date. Alex de Vries-Gao, expert în energie și mediu, adaugă: „Cu estimarea de apă a Google, vezi doar vârful aisbergului”.

În plus, studiul Google folosește doar măsurători „bazate pe piață” pentru emisiile de carbon, fără a include măsurători „bazate pe locație”, care reflectă impactul real asupra mediului local.

În schimb, Amin Vahdat și Jeff Dean, cercetători principali ai Google, declară: „Suntem mândri de câștigurile de eficiență obținute, dar ne angajăm să continuăm îmbunătățirile substanțiale în anii următori”.