Un dentist explică care este cea mai frecventă greșeală pe care o facem atunci când ne spălăm pe dinți și care poate duce la îngălbenirea lor

În mod normal, dinții ar trebui periați de două-trei ori pe zi cu o pastă de dinți și o periuță adaptate nevoilor fiecăruia. Deși este un gest învățat din copilărie, nu întotdeauna este făcut corect, ceea ce poate provoca probleme precum carii, inflamarea gingiilor sau, din punct de vedere estetic, îngălbenirea dinților, notează ABC.

Cauzele dinților galbeni sunt variate: lipsa igienei, fumatul sau chiar procesul natural de îmbătrânire. În acest sens, dentistul Ferakh Hamid, de la o clinică din Leeds, Marea Britanie, a enumerat câteva greșeli făcute în timpul periajului, care pot face ca dinții să nu mai pară atât de albi.

Greșeala pe care o facem când ne spălăm pe dinți

Doctorul subliniază că „periajul uscat”, adică folosirea periuței fără să fie umezită înainte, poate face ca dinții să pară „mai opaci”. „Acest mic pas [udarea periuței] ajută la distribuirea uniformă a pastei de dinți pe toată suprafața dentară și la o curățare mai eficientă”, a declarat el pentru Daily Mail.

De asemenea, un alt obicei greșit este consumul de băuturi acide, cum ar fi sucurile carbogazoase, care pot slăbi smalțul și pot duce la îngălbenirea dinților. Totodată, dentistul avertizează că spălarea dinților prea repede după consumul acestor băuturi poate „expune stratul galben de dedesubt”, ceea ce accentuează aspectul gălbui.

Greșeli care pot face ca dinții să pară galbeni:

Neudarea periuței de dinți înainte de periaj

Consumul de băuturi acide

Periajul imediat după masă

Publicația notează, de asemenea, că mulți dentiști recomandă să nu ne spălăm pe dinți imediat după ce mâncăm, pentru a lăsa timp smalțului să se refacă.

Îngrijirea dinților este o activitate foarte importantă, motiv pentru care se desfășoară frecvent campanii de conștientizare, dar și strategii guvernamentale menite să asigure gratuitatea unor servicii stomatologice pentru copii sau grupuri vulnerabile.