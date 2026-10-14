Un funcționar public s-a prefăcut bolnav folosind machiaj pentru a jongla cu cinci locuri de muncă simultan

Bărbatul ar fi deținut mai multe funcții guvernamentale între februarie 2020 și septembrie 2023, câștigând în total 350.000 de lire sterline.

S-a machiat pentru a arăta bolnav

Potrivit BBC, juriul de la Curtea Coroanei din Southwark a aflat că acesta a purtat machiaj alb în timpul unui apel video cu șeful său pentru a încerca să pară bolnav, dar machiajul a început să i se exfolieze de pe piele.

Funcționarul public, în vârstă de 55 de ani, este judecat pentru nouă capete de acuzare de fraudă, pe care le neagă. El neagă că ar fi acționat necinstit sau că ar fi intenționat să obțină un câștig care nu i se cuvenea.

Conform juriului, bărbatul a obținut locuri de muncă făcând „declarații false” despre statutul său de angajare în timpul candidaturii.

Avea mai multe funcții simultan

Timp de trei ani, a deținut funcții care se suprapuneau la Consiliul Tower Hamlets din estul Londrei, la Ministerul de Interne, la Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale, la Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie și la Departamentul pentru Sănătate și Asistență Socială.

În 2023, managerul lui de la Agenția de Securitate Sanitară a organizat un apel video cu el, pentru a discuta despre concediul său medical.

Managerul susține că bărbatul se machia pentru a părea bolnav. De asemenea, spune că, în timpul întâlnirii, machiajul a început să i se desprindă de pe frunte, dezvăluind pielea reală de dedesubt.

La momentul apelului, se presupune că era plătit pentru cinci locuri de muncă cu normă întreagă, potrivit sursei citate.

Procurorul din partea acuzării, a declarat instanței că „nu exista nicio îndoială în această privință, inculpatul se machiase pentru această ședință a echipei, încercând să se prefacă în fața superiorului său direct că nu se simte bine”.

Un „incident aproape ridicol”

„Acest incident aproape ridicol demonstrează, spunem noi, cât de departe a fost dispus inculpatul să meargă în înșelăciunea sa”, a adăugat ea.

Procurorii susțin că funcționarul public a „exploatat” cultura muncii de acasă, care a început în timpul pandemiei de Covid. Instanța a aflat că acesta le-a spus angajatorilor săi că a trebuit să lucreze de acasă pentru a avea grijă de mama sa „bolnavă”.

Instanța a aflat că bărbatul a fost concediat de la unele locuri de muncă din cauza „stilurilor mixte de anxietate și tulburare depresivă”. Cu toate acestea, nu le-a înmânat tuturor angajatorilor săi permisul medical, mai arată sursa citată.