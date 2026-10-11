Depresia la persoanele în vârstă poate fi confundată adesea cu îmbătrânirea. Semnele la care trebuie să fii atent

Depresia este o afecțiune mintală frecventă. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 5,2% dintre adulți la nivel mondial suferă de depresie. Cu toate acestea, adulții cu vârsta de 70 de ani și peste au o prevalență mai mare, de 5,4%.

Potrivit presei din SUA, această afecțiune poate trece adesea neobservată. Unele persoane în vârstă pot să limiteze interacțiunile sociale sau pot evita să vorbească despre sentimentele lor. Astfel, depresia poate să fie mai greu de recunoscut.

Deși depresia este o tulburare mintală, unele dintre primele semne pe care le observați pot fi fizice.

Medicul Liz Hughes oferă o listă de simptome care ar trebui urmărite.

Modificări neașteptate în greutate (creștere sau pierdere);

Modificări ale apetitului (mâncat mai mult sau mai puțin decât în ​​mod normal);

Niveluri de energie anormal de scăzute;

Schimbări drastice ale somnului, cum ar fi somnul excesiv sau insomnie.

„O persoană care suferă de depresie se poate plânge, de asemenea, de dureri fizice fără o cauză medicală clară, ca expresie a stării sale depresive”, adaugă medicul Rebecca Bouchard.

Hughes explică faptul că depresia la adulții în vârstă se poate manifesta uneori sub formă de probleme cognitive. Simptome noi, cum ar fi capacitatea diminuată de a gândi, de a se concentra sau de a lua decizii, pot reflecta această boală.

Bouchard observă că simptomele cognitive ale depresiei pot imita problemele de memorie ale demenței și sunt uneori denumite „pseudodemență”. Cu toate acestea, ele tind să se amelioreze atunci când depresia este tratată adecvat, potrivit sursei.

Hughes sugerează să observăm cum se îngrijește persoana respectivă. Să ne uităm la modul în care are grijă de locuința sa și de igiena personală.

Iritabilitatea sau neliniștea inexplicabilă pot fi, de asemenea, semne ale depresiei.

Un simptom emoțional fundamental al depresiei este pierderea interesului pentru activitățile care înainte le plăceau, spune Hughes. Izolarea socială și lipsa interacțiunilor semnificative cu prietenii și familia pot indica, de asemenea, depresia.

Hughes spune că primul pas în sprijinirea unei persoane deprimate este o conversație sinceră, fără prejudecăți, cu aceasta. Într-un mod care să o susțină, puteți menționa unele dintre semnele de mai sus și să le întrebați dacă le-au observat.

De cele mai multe ori, persoanele care suferă de depresie le-au observat, dar uneori debutul depresiei este treptat și mai greu de acceptat.

„Întreabă-i cum îi poți ajuta în această perioadă. Poate le oferi o masă sau un apel telefonic suplimentar pe săptămână”, recomandă aceasta.

Bouchard recomandă ca membrii familiei să sprijine rudele ce suferă de depresie prin: