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Un mort și doi dispăruți în urma unui atac cu rachete lângă Oman

Sala motoarelor unui petrolier a luat foc miercuri în largul coastei Omanului, în urma unui atac cu rachete. O persoană a murit iar alte două sunt date dispărute.
Un mort și doi dispăruți în urma unui atac cu rachete lângă Oman
Sursă Foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Ioana Târziu
10 iun. 2026, 15:57, Știri externe
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Sala motoarelor unui petrolier a luat foc miercuri în largul coastei Omanului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, în urma unui atac cu rachete, potrivit Euronews.

Nava a transmis un apel de urgență

Nava Settebello a transmis un apel de urgență. Aceasta a raportat un atac cu rachete asupra camerei motoarelor. Autoritățile locale ajută la evacuarea echipajului, a relatat agenția maritimă britanică potrivit sursei. O persoană a decedat, iar alte două sunt date dispărute.

Conform agenției britanice, petrolierul „a transmis un apel de urgență prin care anunța că sala motoarelor sale a fost lovită de o rachetă în timp ce opera în largul coastei Sohar din Golful Oman”. De asemenea, nava a transmis și că la bordul ei s-a produs un incendiu.

Agenția pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO) a raportat, ulterior, un incident la 20 de mile marine nord-est de Sohar, în Oman.

„Autoritățile locale au raportat că o navă-cisternă a luat foc în camera motoarelor. Acestea sunt la fața locului pentru a ajuta la evacuarea echipajului”, potrivit acesteia.

„Nava raportează o victimă și doi membri ai echipajului dispăruți. Nu s-a raportat niciun impact asupra mediului”, a mai transmis agenția.

Nu se știe cine a inițiat atacul

Nu se cunoaște încă cine a lansat rachetele.

Atacul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu rachete și drone asupra navelor comerciale din strâmtoare, mai arată sursa inițială.

Sohar a fost atacat de drone iraniene la începutul războiului, în timp ce Iranul a capturat și o serie de nave în Golful Oman. Țara a capturat inclusiv un petrolier în luna mai. Iranul susținea că nava încerca să perturbe exporturile de petrol și interesele iraniene, potrivit sursei.

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