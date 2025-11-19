Foto: Facebook/ Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta

Monseniorul Mihăiță Blaj a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului.

„Pentru prima oară în istorie, un român a fost numit adjunct al ministrului de externe al Vaticanului. Intrat în Serviciul Diplomatic al Sfântului Scaun în anul 2012, Monseniorul Mihăiță Blaj a fost numit astăzi în această funcție de către Papa Leon”, a anunțat miercuri, pe Facebook, Mircea Abrudean, președintele Senatului României.

El spune că astfel de momente „sunt valoroase în istoria și evoluția României”.

„În octombrie anul acesta, la întâlnirea cu Eminența Sa Cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, am mulțumit pentru sprijinul acordat de Biserica Catolică comunității românești și parohiilor din diaspora, menționând importanța multiculturalității și diplomației de la nivelul Vaticanului”, adaugă Abrudean.

„Această numire reprezintă o recunoaștere binemeritată a bogatei sale experiențe diplomatice și a activității intense desfășurate în serviciul Sfântului Scaun de-a lungul anilor”, a scris pe Facebook Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun.



Potrivit Vatican News, monseniorul Mihăiță Blaj a fost numit subsecretar al Secției pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale a Secretariatului de stat.

Acesta s-a născut în județul Neamț în 7 octombrie 1978, este doctor în teologie și a fost trimis la Nunțiaturile Apostolice din Ecuador și Ciad.