Un studiu realizat de chinezi arată că citricele ne influențează starea de spirit

Prin corelarea răspunsurilor emoționale cu molecule aromatice specifice citricelor, această cercetare realizată de Universitatea Zhejiang din China oferă dovezi directe că anumiți compuși volatili din citrice au un rol măsurabil în reglarea emoțiilor, oferind o bază științifică pentru dezvoltarea unor strategii bazate pe arome care susțin sănătatea mintală, scrie El Economista.

Răspunsurile emoționale la aromele alimentelor sunt complexe, inconștiente și dificil de cuantificat doar prin declarațiile participanților. În plus, diferitele varietăți de citrice au profile aromatice distincte, ceea ce ridică întrebări despre compușii care generează efectele emoționale. În acest context, este necesară o analiză aprofundată pentru a înțelege obiectiv modul în care aromele citricelor influențează emoțiile umane.

Cum influențează emoțiile

Studiul, publicat în revista „Food Quality and Safety”, a analizat modul în care inhalarea aromelor a patru uleiuri esențiale de citrice (portocală navel, portocală roșie, huyou și grepfrut) influențează emoțiile. Prin combinarea unor tehnologii avansate, precum electroencefalografia și monitorizarea sistemului nervos autonom, cu analiza flavoromică, cercetătorii au captat atât reacțiile conștiente, cât și pe cele inconștiente.

Această abordare multidisciplinară a permis corelarea directă a schimbărilor fiziologice legate de starea de spirit cu compușii aromatici specifici din uleiurile esențiale de citrice.

Participanții expuși la aromele citricelor au prezentat semne clare de relaxare emoțională comparativ cu un miros neplăcut utilizat ca reper. Datele fiziologice au arătat o scădere a conductanței pielii și o reducere a raportului dintre frecvențele joase și înalte ale variabilității ritmului cardiac, ceea ce indică o activitate parasimpatică crescută, asociată cu stări de calm și emoții pozitive.

Înregistrările cerebrale au evidențiat o creștere a activității undelor alfa și delta, în special în zonele frontale și parieto-occipitale implicate în reglarea emoțiilor.

Nu toate aromele de citrice au avut însă aceleași efecte

Portocala navel, portocala roșie și grepfrutul au generat reacții emoționale pozitive mai puternice decât huyou, o varietate de citrică acră cultivată în China, ceea ce reflectă diferențe în compoziția chimică. Analiza activității cerebrale a arătat o predominanță a emisferei stângi în zonele asociate emoțiilor, un tipar frecvent legat de stări pozitive și comportament orientat spre apropiere.

Analiza flavoromică a identificat peste 60 de compuși aromatici activi, însă doar câțiva s-au corelat constant cu beneficii emoționale. Cercetătorii au evidențiat patru molecule-cheie: d-limonen, linalool, alfa-terpineol și geranial. Acești compuși au fost asociați cu reducerea stresului și cu creșterea indicatorilor neuronali ai emoțiilor pozitive, oferind o legătură clară între chimia aromelor și starea emoțională.

„Răspunsurile emoționale la aromele alimentelor sunt adesea subconștiente și greu de surprins. Prin combinarea tehnologiilor senzoriale inteligente cu analiza flavoromică, am reușit să observăm obiectiv modul în care aromele citricelor interacționează cu sistemul nervos și creierul. Această abordare ne ajută să înțelegem de ce anumite arome sunt în mod constant energizante și relaxante și ne permite să depășim descrierile subiective, ajungând la mecanisme emoționale măsurabile”, explică autorii studiului.

Aceste descoperiri deschid noi direcții pentru dezvoltarea de alimente, băuturi și ambalaje care susțin activ starea de bine emoțională. Identificarea compușilor aromatici permite crearea unor produse funcționale menite să reducă stresul și să sprijine echilibrul emoțional.

Cercetătorii subliniază că aceste substanțe ar putea fi utilizate și dincolo de alimentație, în produse sau medii ambientale, pentru a induce relaxarea în viața de zi cu zi. Studiul pune astfel bazele unor strategii personalizate de „nutriție emoțională” și evidențiază modul în care stimulii senzoriali subtili pot contribui la îmbunătățirea sănătății mintale.